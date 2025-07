La reazione di James Gunn ai camei di Peacemaker in Black Adam e Shazam 2: "Li ho odiati"

Il regista e co-CEO dei DC Studios interviene sui collegamenti tra Peacemaker, DCEU e DCU, in attesa della seconda stagione in arrivo.

Il creatore e regista James Gunn ha finalmente commentato pubblicamente i tanto discussi camei dei personaggi di Peacemaker all'interno dei film Black Adam e Shazam! Furia degli Dei. Le sue parole hanno fatto luce su come questi crossover si collochino nel passaggio tra il vecchio DCEU e il nuovo DCU, in cui la seconda stagione della serie sarà ufficialmente inclusa.

La prima stagione di Peacemaker, con protagonista John Cena, faceva ancora parte del DCEU, l'universo narrativo che ha trovato la sua conclusione con Aquaman e il Regno Perduto. Tuttavia, con l'avvento del DCU sotto la guida di Gunn e Peter Safran, le cose sono cambiate. Il nuovo universo condividerà ora continuità solo con prodotti come Creature Commandos e Superman, in arrivo prossimamente.

La seconda stagione di Peacemaker sarà canonica nel DCU

James Gunn ha confermato che la stagione 2 di Peacemaker sarà integrata nel nuovo universo narrativo e non nel precedente DCEU. A partire dal 21 agosto 2025, data di debutto della serie su HBO Max, gli episodi esploreranno e chiariranno il modo in cui Peacemaker si adatta alla nuova timeline. Il regista ha sottolineato che "alcuni elementi del vecchio universo" verranno ancora menzionati, ma saranno ridefiniti secondo la nuova continuità.

Peacemaker: il poster della serie

"Quasi tutto quello che c'è nella stagione 1 è canonico", ha affermato Gunn in un'intervista con Den of Geek. "Ma sarà la stagione 2 a spiegare esattamente cosa viene mantenuto e cosa no".

I camei nei film DC non rientrano nella nuova continuity

Una delle maggiori fonti di confusione tra i fan è stata la comparsa di personaggi come Emilia Harcourt (Jennifer Holland) e John Economos (Steve Agee) in Black Adam e nella scena mid-credit di Shazam! Fury of the Gods. Gunn ha però chiarito che questi film non fanno parte del nuovo DCU, nonostante le connessioni apparenti con Peacemaker.

Peacemaker: John Cena in una scena della serie

"Non sono canon! Lo odio!" ha dichiarato il regista, riferendosi al fatto che queste apparizioni non hanno alcuna rilevanza nella costruzione dell'universo attuale.

Anche Rizwan Manji, che interpreta Jamil nella prima stagione della serie, è comparso in Shazam!, ma in un ruolo diverso. Gunn ha ironizzato sul fatto definendolo "il fratello più riuscito di Jamil", ma ha confermato che non esiste alcun legame narrativo diretto.

La nuova stagione di Peacemaker sarà composta da otto episodi, disponibili su HBO Max a partire dal 21 agosto. La serie continuerà a seguire le avventure dissacranti del controverso supereroe interpretato da John Cena, alle prese con nuovi nemici e il peso di un universo narrativo in transizione.

Nel frattempo, i fan possono recuperare la prima stagione di Peacemaker, insieme ai film Black Adam e Shazam! Furia degli Dei, già disponibili sulla piattaforma streaming di Warner Bros. Discovery.