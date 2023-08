James Gunn offre nuovi dettagli sulla cronologia del DCU e svela a che punto sono i vari progetti

Curiosi di sapere come procedono i lavori nel DCU di James Gunn? Il produttore ci dà un breve aggiornamento su alcuni progetti, e spiega come l'attuale situazione a Hollywood sta influenzando il resto dei titoli.

Il DCU rischia di 'fare tardi'?

Che il ritmo dei lavori ad Hollywood abbia subito un brusco calo, degli stop e addirittura dei rinvii a causa degli scioperi del settore è ormai cosa risaputa, nonché occorrenza quasi quotidiana (quante notizie su rinvii sono uscite nelle ultime settimane) e c'era da aspettarselo.

Come d'altronde c'era da aspettarsi che questo potesse essere il caso anche del DCU, che anche se in via di costruzione, potrebbe prendere forma più tardi del previsto.

Nonostante, infatti, non fossero state rese note le tempistiche di realizzazione dei vari progetti facenti parte del primo capitolo dell'universo guidato da James Gunn e Peter Safran, Gods & Monsters, è lo stesso Gunn a dichiarare in un commento di risposta a una domanda dei fan che "nulla al di fuori di Cretures Commando e Superman: Legacy è stato ultimato in termini di scrittura (e non lo sarà fino alla fine dello sciopero)".

Questioni cronologiche

Nello stesso commento, Gunn offre però un piccolo dettaglio sulla cronologia del DCU.

Il regista di The Suicide Squad conferma infatti che la serie tv Creatures Commando è ambientata prima del film Superman: Legacy, come riporta anche CBM.

Come le due saranno connesse, tuttavia, resta ancora da vedere.

Intanto, sappiamo che alcuni personaggi del DCEU faranno la loro comparsa anche nel DCU, e che Superman: Legacy sarà il primo prodotto del nuovo corso ad arrivare sugli schermi, con l'uscita della pellicola prevista per il 2025.

Se però vi saranno dei ritardi in tal senso ( dopotutto, le riprese di Superman: Legacy potrebbero essere influenzate dallo sciopero, se questo dovesse continuare ancora a lungo) al momento non possiamo dirlo.