DCU: James Gunn svela le fonti di ispirazione per la sua visione

I piani per il nuovo DC Universe saranno svelati nelle prossime settimane, ma nel frattempo James Gunn continua a fornire anticipazioni ai fan. Su Twitter ha spiegato di aver scelto due importanti fonti di ispirazione: Justice League Unlimited e Young Justice, celebri serie animate della DC.

Young Justice è una serie andata in onda dal 2010 al 2022. Le vicende ruotano attorno a un gruppo di giovani supereroi adolescenti denominato "la squadra" che porta a termine delle operazioni clandestine per conto della Justice League, di cui rappresenta la controparte giovanile. Justice League Unlimited è invece uno show andato in onda dal 2004 al 2006, venendo apprezzato a livello globale.

Entrambe le serie sono disponibili in streaming su HBO Max. Di recente Gunn ha inoltre dichiarato che saranno realizzati film Elseworlds ambientati al di fuori del DC Universe. Per chi non lo sapesse, Elseworlds era un'impronta editoriale della DC Comics incentrata su storie al di fuori della continuity principale dei fumetti. Questo marchio ha dato vita ad archi di fumetti iconici, tra cui Kingdom Come, Gotham By Gaslight e molti altri nel corso dei decenni.