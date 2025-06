James Gunn non ha dubbi: "La Marvel è stata uccisa dalla sovrapproduzione imposta da Disney"

Non è un segreto che la Saga del Multiverso abbia visto i Marvel Studios faticare parecchio per riconquistare il successo ottenuto dalla Saga dell'Infinito. Ci sono state delusioni critiche e commerciali nelle sale e in streaming, e gran parte della colpa è da attribuire all'ex amministratore delegato della Disney Bob Chapek.

Chapek ha fatto pressione su Kevin Feige affinché producesse un numero sempre maggiore di titoli per il cinema e per Disney+, mettendo a dura prova l'esecutivo. Questo ha portato anche a una certa intolleranza verso l'MCU, generato da troppe storie da seguire e dall'abbondanza di contenuti sui supereroi.

Rolling Stone ha chiesto quindi a James Gunn, che per Marvel ha lavorato alla trilogia di Guardiani della Galassia e che attualmente è co-CEO dei DC Studios, se ci siano delle somiglianze tra il suo Superman e I Fantastici 4, anche se il regista non era molto d'accordo con l'accostamento.

Le colpe della Marvel e il diverso approccio dei DC Studios

Superman: David Corenswet stringe la mano a un androide

"Forse. Ma pensi davvero che si assomiglino? Io sto davvero abbracciando la Silver Age, ma non credo che sia così stilizzata, o almeno non allo stesso modo", ha risposto. "E non è altrettanto retrò. Ci sono aspetti retro-futuristici, perché abbiamo il Daily Planet con un grande maledetto globo. E i robot, i macchinari. Quindi vedo che ci sono delle somiglianze".

I Fantastici 4: Gli Inizi, il team al completo

Quando si è parlato delle difficoltà della Marvel, Gunn ha aggiunto: "Louis D'Esposito, produttore esecutivo di lunga data della Marvel, mi ha detto che stavano facendo uscire troppa roba in privato. Non so nemmeno se sia davvero colpa loro. Non è stato giusto. Non era giusto. E questo li ha uccisi".

"Dobbiamo trattare ogni progetto come se fosse fortunato. Non abbiamo il mandato di avere una certa quantità di film e show televisivi ogni anno", ha detto a proposito di come sarà diverso l'approccio dei DC Studios. "Quindi pubblicheremo tutto ciò che riterremo essere di altissima qualità. Ovviamente faremo alcune cose buone e altre meno buone, ma speriamo che in media tutto sia della massima qualità possibile".