James Gunn misterioso: "Il mio progetto preferito del DC Universe non è stato ancora annunciato"

Con il nuovo DCU che sta per iniziare la sua fase "Gods and Monsters", James Gunn ha fatto un'anticipazione sul suo prossimo progetto, che ritiene essere il suo preferito tra quelli che arriveranno.

Mentre si prepara all'uscita nelle sale di Superman e all'arrivo della seconda stagione di Peacemaker e della nuova serie Lanterns, il boss dei DC Studios ha fatto sapere che spera di realizzare molto presto il suo "progetto preferito" tra quelli del suo neonato universo cinematografico, che "non è stata ancora annunciato".

"C'è quest'altra serie televisiva che è la mia cosa preferita in assoluto, che spero venga realizzata presto", ha detto a Entertainment Weekly a proposito di questo misteriosissimo prossimo progetto.

C'è una ragione per cui non è stato annunciato il misterioso progetto DCU

Superman: la prima immagine condivisa da James Gunn

Entrando più nel dettaglio, per quanto possibile, il regista ha aggiunto: "È semplicemente la mia cosa preferita. E poi c'è il film... Oh s-! Non so cosa mi sia permesso dire o non dire, ma ci sono un paio di altri film che sono in fase di scrittura, uno dei quali è abbastanza pronto, un altro è più vicino alla fase iniziale, ma ci sentiamo positivi. E poi c'è una cosa che sto scrivendo, che credo sia ok.... Quindi quello che sarà il prossimo film dopo Clayface non è sicuro al 100%, ma è abbastanza certo".

Superman: David Corenswet in azione dopo una catastrofe

Gunn ha spiegato anche perché questo suo progetto misterioso non è stato ancora annunciato: "Un paio di quelle cose [annunciate a gennaio 2023] sono in condizioni abbastanza buone in termini di arrivo, ma c'era una cosa di cui sapevo fin dall'inizio, che quando ho proposto a David Zaslav quello che sarebbe stato il DCU, gli ho proposto, ma non abbiamo annunciato in quel primo incontro perché sentivo come se fosse troppo facile che un'altro studio lo copiasse", ha aggiunto Gunn. "E quindi questa è una delle cose principali".

Superman, scritto e diretto da Gunn e con David Corenswet protagonista nei panni dell'Uomo d'Acciaio, uscirà nelle sale italiane il 9 luglio 2025, due giorni prima della release ufficiale americana.