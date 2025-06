James Gunn critica i fan sul progetto con Guillermo Del Toro: "Justice League Dark? Chi l'ha detto?"

James Gunn ha chiarito di recente che non ci sono stati contatti con Guillermo del Toro per realizzare Justice League Dark, smentendo le voci insistenti dei fan. Il regista premio Oscar, da anni legato idealmente a questo progetto oscuro e visionario del DC Universe, resta fuori dai piani ufficiali, ma l'etichetta Elseworlds potrebbe aprire spiragli futuri.

James Gunn spegne le speranze dei fan

Da tempo aleggia tra i fan del DC Universe una domanda scomoda ma ricorrente: vedremo mai Justice League Dark sul grande schermo, e soprattutto firmata da Guillermo del Toro? La risposta, almeno per ora, è un deludente "no". A metterci il punto è stato James Gunn, oggi co-responsabile di DC Studios, che in una lunga intervista concessa a Entertainment Weekly ha spento ogni entusiasmo: "A proposito, Guillermo non mi ha mai detto una cosa del genere. Sento tutti parlare di 'Guillermo vorrebbe fare Justice League Dark', ma lui non me l'ha mai detto", ha dichiarato. E ha aggiunto, con una punta di ironia, che neanche Steven Spielberg ha mai chiesto davvero di dirigere Blackhawks, come alcuni vociferano da anni. Per Gunn, sono tutte voci nate da dichiarazioni di contesto: "Anni fa dissi che mi sarebbe piaciuto fare un film sui Thunderbolts. E per anni la gente ha continuato a dire 'James Gunn dovrebbe fare Thunderbolts'. Ma ci sono milioni di cose che in certi momenti ho pensato di voler fare".

James Gunn sul set

Un'amara doccia fredda per chi sperava che l'ingresso di Gunn e Peter Safran potesse riattivare progetti mai decollati. Del Toro aveva effettivamente lavorato per un periodo alla versione dark della Justice League, affascinato dai personaggi borderline come Swamp Thing, Deadman o Zatanna. La sua attenzione, notoriamente rivolta ai "mostri" e agli emarginati, sembrava trovare casa in quell'angolo occulto del multiverso DC. Ma il progetto si è arenato nel 2018 e da allora è rimasto in stasi, tra tentativi mai concretizzati come quelli ipotizzati da Bad Robot, la casa di produzione di J.J. Abrams.

Per chi conosce l'opera del regista messicano, Justice League Dark sembrava una perfetta estensione del suo immaginario. Del Toro ha costruito un'intera poetica sull'altrove, sui mondi dimenticati e sulle creature invisibili al centro di storie capaci di incantare il pubblico e conquistare i premi più prestigiosi, da La forma dell'acqua a Pinocchio. Ma nel contesto di un universo cinematografico sempre più interconnesso, la sua libertà artistica rischia di diventare un ostacolo. Eppure, qualcosa potrebbe cambiare. Gunn ha infatti confermato che DC Studios continuerà a sviluppare progetti all'interno del marchio Elseworlds, concepito per accogliere narrazioni autonome, svincolate dalla continuity del DCU - proprio come The Batman di Matt Reeves. Ed è in quel contenitore che l'idea di un Justice League Dark firmato del Toro potrebbe forse trovare spazio.