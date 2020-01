James Franco: nella causa tra Johnny Depp e Amber Heard vuole che la sua testimonianza sia segreta

James Franco è stato coinvolto come testimone nello scontro legale tra Amber Heard e Johnny Depp, ma l'attore ha fatto sapere che testimonierà solo se la data dell'udienza e le sue risposte resteranno segrete.

James Franco è stato chiamato a deporre dai legali di Johnny Depp nella causa intentata all'ex moglie Amber Heard. I due continuano ad accusarsi reciprocamente di abusi domestici. In base ad alcuni documenti in possesso del sito americano The Blast, il protagonista di The Disaster Artist, ha chiesto che la tutta la sua deposizione e le sue risposte siano secretate. Franco vuole che anche il giorno della deposizione non venga reso noto.

Proprio lui?: James Franco in un momento del film

L'avvocato di James Franco ha inviato una lettera ai suoi colleghi nella quale afferma che il suo assistito prima di accettare a deporre vuole un documento scritto con il quale gli venga garantito che le informazioni che darà nel corso dell'interrogatorio saranno sigillate.

La battaglia legale tra i due attori prosegue e coinvolge anche i fan: è di oggi la notizia che la petizione per escludere Amber Heard da Aquaman 2 prosegue con 45.000 firme.