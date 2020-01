Aquaman 2: la petizione contro Amber Heard dai fan di Johnny Depp ha raggiunto 45.000 firme

I fan di Johnny Depp non vogliono Amber Heard in Aquaman 2: la petizione che lanciarono contro l'attrice è arrivata a 45.000 firme.

Amber Heard, futura star di Aquaman 2, è accusata dai fan di Johnny Depp di voler rovinare la carriera dell'attore e hanno avviato una petizione per chiedere di licenziarla dal sequel del film in cui interpreta la Principessa guerriera Mera.

La petizione per impedire ad Amber Heard di tornare a ricoprire il ruolo di co-protagonista nel prossimo Aquaman 2 ha raccolto ben 45mila firme. "Remove Amber Heard from Aquaman 2" lanciata qualche mese fa su Change.org, accusa l'attrice di voler rovinare a tutti costi la carriera del suo ex e chiede alla Warner Bros e DC Entertainment di evitare di valorizzare una donna colpevole di abusi perché "gli uomini sono vittime di abusi domestici, proprio come le donne".

Amber Heard è al centro di una disputa molto dura con Johnny Depp. Gli ex coniugi, che si sposarono nel 2015 e divorziarono dopo pochi mesi, da anni continuano a rinfacciarsi accuse reciproche di abusi domestici. La battaglia legale tra i due protagonisti dello show-business prosegue senza esclusione di colpi: Depp ha accusato la moglie di avergli fracassato il dito con una bottiglia di vodka, mentre l'attrice all'epoca del divorzio pubblicò delle foto in cui evidenziava gli abusi subiti.