James Cameron e il club segreto con Steven Spielberg e Guillermo Del Toro

Che cosa succede quando tre grandi registi come James Cameron, Steven Spielberg e Guillermo Del Toro si riuniscono per dare vita ad un club segreto?

Scoprire che alcuni volti noti hanno un legame importante, e reale, anche dietro la macchina da presa, è qualcosa che ha sempre colpito i fan. Se poi questi volti noti sono quelli di James Cameron, Steven Spielberg e Guuillermo Del Toro, le cose diventano ancora più interessanti.

Come riportato da SlashFilm, infatti, i tre grandi registi sono anche migliori amici. E ciò porta con sé la scelta di aiutarsi a vicenda valutando l'uno il film dell'altro.

Durante un'intervista con CinemaBlend sul sequel di Avatar, Jamie Flatters e Bailey Bass (che interpretano Neteyam e Tsireya) hanno rivelato che James Cameron, Steven Spielberg e Guillermo del Toro hanno un particolare legame tra loro.

Avatar: La via dell'acqua ottiene il terzo migliore incasso di sempre nel weekend di Capodanno negli USA

Secondo quanto dichiarato da Flatters, i tre iconici registi fanno parte di un "club cinematografico segreto" nel quale si scambiano feedback sui loro lavori. E così, quando gli è stato chiesto quali commenti, o consigli, ha ricevuto James Cameron in merito ad Avatar: La via dell'acqua, l'attore ha risposto: "Non ne so nulla, ma so che Guillermo del Toro, Jim e Spielberg hanno tutti un club cinematografico segreto. [...] Sono amici. Visitano il set e parlano di idee creative. Quindi, finché quei ragazzi sono contenti del film, è fantastico... A patto che Jim ne sia felice".

A questo punto viene naturale immaginare Cameron, Spielberg e Del Toro insieme, magari seduti intorno ad una tavola rotonda, mentre discutono di progetti presenti e futuri. E voi come vedete nella vostra mente questo club cinematografico segreto?