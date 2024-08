James Bond: la ricerca del prossimo regista si scalda, ecco chi è in lizza per dirigere

A luglio, Jeff Sneider aveva pubblicato un articolo su James Bond, restringendo i possibili candidati alla regia a una manciata di nomi. Il Telegraph ha ora apparentemente confermato quei nomi e ne ha aggiunti altri alla lista.

Il rapporto afferma che al momento "non c'è una sceneggiatura, né un titolo, né un regista". Non è stata scelta alcuna ambientazione, né è stato selezionato alcun materiale di partenza, dai romanzi di Ian Fleming o altrove. Tuttavia, alcuni potenziali candidati alla regia sono stati convocati presso la sede londinese della Eon Productions per quella che viene descritta come "una prima serie di incontri veloci".

Coloro che tifavano per Christopher Nolan rimarranno delusi, poiché sembra che i colloqui tra le due parti si siano interrotti, e la Eon sta cercando "un paio di mani sicure ed esperte, senza quel tipo di stile personale distintivo che potrebbe interferire con quello di Bond".

James Bond, Henry Cavill non disdegnerebbe interpretare 007: "Ma forse sono troppo vecchio"

La lista dei registi in lizza

Quindi, chi sono i principali candidati al momento per dirigere il prossimo Bond? Come si sospettava, e come già riportato, Edward Berger è l'attuale favorito per la regia, ma sono gli altri nomi in lizza ad essere più sorprendenti. Bart Layton (The Imposter) e Yann Demange ('71) sono considerati "scelte plausibili", secondo il rapporto.

Un bel primo piano di Daniel Craig in una scena del film Casino Royale

David Michod è un altro dei registi citati nella lista. Michod sta attualmente montando una "nuova versione" del suo prossimo dramma stoner della A24, Wizards!, proiettato alla fine dello scorso anno. Tra gli altri suoi lavori cinematografici figurano Animal Kingdom, The Rover e War Machine.

Kelly Marcel, che ha scritto tutti e tre i film di Venom e recentemente ha diretto il terzo capitolo della saga The Last Dance (in uscita in autunno), è un'altra possibilità molto quotata. Marcel ha adattato anche Cinquanta sfumature di grigio, Crudelia e Saving Mr. Banks.

Un nome che nessuno aveva menzionato: Martin Campbell. Sarebbe logico che Campbell salisse a bordo del reboot del franchise, come ha fatto con le prime uscite di Pierce Brosnan (GoldenEye) e Daniel Craig (Casino Royale). Sembra che sia il regista preferito dal capo di Bond Barbara Broccoli per aiutarla nel reboot del franchise ogni dieci anni.