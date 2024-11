Il prossimo James Bond sarà un trentenne, e non necessariamente caucasico

La produttrice del franchise di James Bond, Barbara Broccoli, ha svelato la sua visione del prossimo Agente 007. In particolare Broccoli ha detto: "Sarà un uomo. Probabilmente avrà 30 anni. La bianchezza non è scontata". La produttrice ha anche affermato che non è ancora stato scelto un attore.

James Bond, Sam Mendes: "I produttori cercano registi più controllabili"

Cosa sappiamo su James Bond 26?

Da due anni a questa parte sono stati fatti parecchi nomi di possibili Bond sulle principali testate giornalistiche. Tra questi spicca il nome di Aaron Taylor-Johnson, che potrebbe diventare il prossimo 007. Le speculazioni sono state numerose e non sono mai cessate. Nessun altro attore ha suscitato tanto clamore in termini di casting del personaggio. Ogni volta che gli è stato chiesto di parlare della questione, Taylor-Johnson si è sempre defilato.

Bullet Train: un primo piano di Aaron Taylor Johnson

In una recente intervista con Esquire, non ha né confermato né smentito di essere il prossimo Bond. Inoltre, quando gli è stato chiesto da AP, ha sviato ancora una volta e si è sentito piuttosto frustrato per la domanda.

Tra gli altri attori di cui si vocifera per la parte ci sono Regé-Jean Page, Richard Madden, Henry Golding, James Norton, Damson Idris e Dev Patel. Se Broccoli dovesse attenersi alla sua regola secondo cui il prossimo 007 deve essere un attore sulla trentina, allora possiamo escludere Idris Elba, Tom Hardy, Henry Cavill e Tom Hiddleston.

Wallpaper del film Casino Royale con Daniel Craig

Per quanto riguarda la regia del film, l'ultima indiscrezione vedeva in lizza Steve McQueen. Tra gli altri registi di cui si è parlato ci sono Damien Chazelle, Bart Layton, Yann Demange, David Michod e Kelly Marcel.

Non c'è un titolo ufficiale per Bond 26, né un regista, né un protagonista, né una location per le riprese. Un recente rapporto ha confidato che è stato fatto un tentativo di sceneggiatura, poi rivelatosi problematico.