James Bond, la reazione di Daniel Craig al terremoto nel franchise

Daniel Craig ha omaggiato i produttori storici di James Bond, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli. Il duo ha annunciato giovedì la loro intenzione di ritirarsi dal franchise di 007 e di cedere il controllo creativo ad Amazon MGM.

In un accordo storico che ha sconvolto Hollywood, Amazon MGM, Wilson e Broccoli hanno formato una joint venture per gestire i diritti di proprietà intellettuale di James Bond. Le tre parti rimarranno comproprietarie del franchise, ma lo studio avrà il controllo creativo sui progetti futuri.

Amazon, che ha acquistato la MGM nel 2021 per 8,5 miliardi di dollari, aveva acquisito i diritti di distribuzione di tutti i film di James Bond, ma possedeva solo il 50% del franchise ed era relegata a essere un partner passivo quando si trattava di scelte artistiche.

Daniel Craig omaggia gli storici patron di 007

No Time to Die: un'immagine del trailer

Dalla quinta e ultima volta di Craig nei panni dell'agente con licenza di uccidere, in No Time to Die del 2021, ci sono state infinite speculazioni da parte della stampa sul futuro del franchise, ma nessun annuncio sui prossimi passi definitivi.

007 - Skyfall: Daniel Craig, in una scena del nuovo film della saga su James Bond

"Il mio rispetto, la mia ammirazione e il mio amore per Barbara e Michael rimangono costanti e immutati", ha dichiarato Craig, che ha interpretato James Bond in cinque film di successo, in una dichiarazione esclusiva a Variety. "Auguro a Michael un lungo e rilassante (e meritato) pensionamento e qualsiasi impresa Barbara andrà a fare so che sarà spettacolare e spero di poterne far parte".

Al momento non è chiaro che direzione prenderà il franchise di 007 per il futuro; le ultime speculazioni parlavano dell'interesse a ingaggiare un attore molto giovane in grado di interpretare il personaggio per molto tempo, anche se nessun nome forte è emerso in mezzo agli altri in questi ultimi mesi. Probabilmente la presa di potere di Amazon nel franchise servirà a sbloccare la situazione.