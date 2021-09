James Bond: la mini Aston Martin per bambini è in vendita ad un prezzo super (FOTO)

Ecco a che prezzo è stata messa in vendita la versione mini dell'auto guidata da James Bond in No Time to Die, curata nei minimi dettagli come la vera Aston Martin DB5.

A pochi giorni dall'uscita di No Time to Die, The Little Car Company ha messo in vendita una versione mini dell'Aston Martin guidata da James Bond nel film, perfetta per i bambini e quindi per i fan più piccoli della saga cinematografica. Il prezzo dell'automobile, però, non è sicuramente popolare quanto i film sul personaggio creato da Ian Fleming quasi settant'anni fa.

A partire dal 30 settembre, nei cinema italiani sarà disponibile No Time to Die, 25esimo film dello storico franchise di James Bond. In attesa di poter finalmente vedere il film sul grande schermo, i fan della saga possono rifarsi gli occhi guardando le foto dell'adorabile Aston Martin DB5 per bambini, messa di recente sul mercato e perfettamente curata sin nei minimi dettagli. L'incredibile pezzo di merchandising misura "due terzi delle dimensioni dell'auto utilizzata nei film".

Verranno realizzate solo 125 mini DB5 e ciascuna di esse avrà un prezzo di circa 120.000 dollari ciascuna. Non solo le piccole auto risultano assai somiglianti a quelle viste nel nuovo film, ma hanno anche le stesse funzionalità installate nell'auto di Bond. Si parla quindi di "mitragliatrici giocattolo che escono dalla parte anteriore dell'auto mentre i fari si ritraggono" e di "un dispositivo 'cortina fumogena' che pompa fumo scuro attraverso 'tubi di scarico'" e persino una targa digitale. La versione mini dell'auto produce fino a 21,5 cavalli e si stima che abbia una velocità massima "tra i 70 e gli 80 orari". Il piccolo mezzo, come prevedibile, non è legale su strada. "Incoraggiamo i genitori a garantire che i loro figli indossino un casco e che i bambini siano sorvegliati durante la guida", ha detto il portavoce di Aston Martin Nathan Hoyt.

Oltre a Daniel Craig, No Time to Die vedrà nel cast anche Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz e Ralph Fiennes. La sinossi del film recita: "In No Time To Die, Bond ha lasciato il servizio attivo e si sta godendo una vita tranquilla in Giamaica. La sua pace dura fino a quando il suo vecchio amico, Felix Leiter della CIA, si presenta chiedendogli aiuto. La missione per salvare uno scienziato rapito si rivela molto più infida del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso cattivo armato di una nuova pericolosa tecnologia".