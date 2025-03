James Bond, Michael Fassbender: "Durante il provino ho caldeggiato Daniel Craig. Ma perché l'ho fatto?"

La capacità di autopromozione di Fassbender non è molto spiccata visto che durante l'audizione per James Bond ha finito per caldeggiare la scelta del collega Daniel Craig.

Michael Fassbender ha ammesso di non essere particolarmente bravo a farsi promozione. Il divo ricorda di aver partecipato al provino per il ruolo di James Bond finendo per caldeggiare la scelta di Daniel Craig.

"Ho incontrato Barbara Broccoli solo di sfuggita e sono effettivamente entrato in una fase di audizione prima che Daniel Craig venisse scelto, ma non credo di essere mai stato in lizza", ha detto Fassbender, ospite del podcast Happy Sad Confused. "Ma ricordo di essere entrato in quella stanza e di aver incontrato lei e Michael G. Wilson e credo di aver detto, 'Daniel Craig è...' Non so perché lo stessi promuovendo. Avrei dovuto promuovere me stesso".

Michael Fassbender ha ammesso di essere davvero pessimo in fatto di audizioni, ricordando il provino disastroso per Mad Max: Fury Road in cui si è presentato con un'ora di ritardo. "Ovviamente Daniel Craig ha fatto un lavoro fantastico e ha continuato a essere, credo, il Bond di maggior successo della storia".

Agente segreto Fassbender?

Michael Fassbender è stato uno dei tanti giovani attori a fare il provino per Bond quando il franchise è stato rilanciato dopo l'ultima apparizione di Pierce Brosnan in La morte può attendere. Uno dei maggiori contendenti emersi durante le audizioni è stato Henry Cavill, anche se alla fine è risultato essere troppo giovane per i gusti dei produttori. Il regista di Casino Royale Martin Campbell ha detto a Express UK l'anno scorso che l'audizione di Henry Cavill è stata incredibile.

La ricerca del nuovo interprete che si calerà nei panni di James Bond è ancora in corso, ora che Daniel Craig ha lasciato il ruolo vacante dopo cinque film. L'arrivo di Amazon e l'estromissione dei produttori storici del franchise, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, potrebbe imprimere un nuovo corso nel franchise anche se per adesso non si hanno dettagli e i fan non posso fare altro che incrociare le dita.