Michael Fassbender elegantissimo nella prima immagine di Kennedy, nuova serie Netflix

Nella serie, che è una sorta di risposta americana a The Crown, l'attore britannico interpreta il patriarca della famiglia e padre di JFK, Joe Kennedy Sr.

Netflix ha pubblicato una foto dal dietro le quinte della sua prossima serie drammatica Kennedy, che ritrae Michael Fassbender nei panni di Joe Kennedy Sr.

Insieme alla foto, la piattaforma ha comunicato l'ingresso di altri 13 star ricorrenti al cast e l'inizio delle riprese dell'atteso show.

Kennedy, Michael Fassbender è Joe Kennedy Sr. nella prima immagine

Michael Fassbender è un Joe Kennedy regale nella prima immagine

C'è qualcosa di profondamente regale nell'inquadratura: non è solo l'eleganza dell'abito, né la precisione quasi rituale del gesto trattenuto, ma una qualità più sottile, fatta di controllo e presenza. Michael Fassbender, nei panni di Joe Kennedy Sr., sembra incarnare una forma di potere silenzioso, quello che non ha bisogno di essere dichiarato per imporsi.

Quale periodo storico racconterà la serie Netflix

Lo show è tratto dal libro JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956 di Fredrik Logevall e, secondo la descrizione ufficiale, svelerà le vite private, gli amori, le rivalità e le tragedie che hanno plasmato la dinastia più iconica della storia moderna e contribuito a creare il mondo in cui viviamo oggi.

A partire dagli anni '30, la prima stagione ripercorre l'improbabile ascesa di Joe e Rose Kennedy e dei loro nove figli, tra cui il ribelle secondogenito Jack, che lotta per sfuggire all'ombra del fratello maggiore, il ragazzo d'oro.

Black Bag: Doppio Gioco, un primo piano di Michael Fassbender

Chi c'è nel cast insieme a Michael Fassbender

Tra i nomi del cast che si sono uniti a Fassbender, ci sono Laura Donnelly nel ruolo di Rose Kennedy, Nick Robinson in quello di Joe Kennedy Jr., Joshuah Melnick in quello di Jack Kennedy, Lydia Peckham in quello di Rosemary Kennedy e Saura Lightfoot-Leon in quello di Kick Kennedy. Tra le star annunciate in precedenza figurano anche Ben Miles, Cole Doman e Imogen Poots.

Inoltre, ci sono anche Georgina Bitmead, Miley Locke, Tipper Seifert-Cleveland, Hera Hilmar, Wyatt Russell, Patrick Fischler, Caitlin FitzGerald, Louis Landau e Eddie Marsan.

Da quanti episodi è composta la prima stagione

La prima stagione di questa epopea dedicata a una delle famiglie più potenti e influenti del XX secolo sarà composta da otto episodi. Le riprese hanno preso il via da poco, quindi è probabile che la serie non debutterà su Netflix prima del prossimo anno. Sam Shaw è lo showrunner principale, mentre tra i produttori figura anche Eirc Roth. Alla regia c'è Thomas Vinterberg.