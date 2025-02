Henry Cavill: la sua "eccezionale" audizione per James Bond spunta in rete vent'anni dopo

Henry Cavill si misura con il ruolo dell'Agente Segreto al servizio di Sua Maestà in un provino di oltre vent'anni fa riemerso in rete di recente.

I video dell'audizione per il ruolo di James Bond sostenuta da Henry Cavill nel 2005 sarebbero riapparsi online e mostrano i tentativi dell'attore di conquistare il ruolo andato poi a Daniel Craig.

Come riportato da Games Radar, i video di proprietà di "un appassionato regista" con 1.890 iscritti sono apparsi sul canale YouTube di Ron South. Oltre ai provini di Cavill sono visibili anche quelli di Sam Worthington, Rupert Friend e Anthony Starr.

Tuttavia, è il video della star de L'uomo d'acciaio ad attirare maggiormente l'attenzione: lo stesso regista di Casino Royale Martin Campbell avrebbe definito la performance _"straordinaria"-. Secondo quanto riferito, Campbell avrebbe di gran lunga preferito Henry Cavill per il ruolo di James Bond, ma i produttori sarebbero stati folgorati da Daniel Craig tanto da imporre il suo ingaggio.

Henry Cavill in Argylle

Il mio nome è Cavill, Henry Cavill

Nel video, che potete vedere qui sotto, Henry Cavill legge alcune battute di Goldeneye, originariamente pronunciate dal James Bond di Pierce Brosnan.

L'audizione del 2005 vede Cavill pronunciare alcune battute classiche, incluso il suo ordine di un "vodka martini, agitato, non mescolato" e che il suo nome è "Bond, James Bond". Il video completo dura circa sette minuti in totale e vede la star, che all'epoca aveva poco più di vent'anni, recitare la scena più volte.

"Henry è stato fantastico durante l'audizione", ha detto il regista a Express.co.uk. "La sua recitazione era eccezionale. E guardate, se Daniel non fosse esistito, Henry sarebbe stato un eccellente Bond. Sembrava fantastico, era in ottima forma fisica... molto bello, molto volitivo. Sembrava solo un po' troppo giovane all'epoca".

Cavill almeno ha potuto incarnare la fantasia della spia in Argylle - La super spia, spy movie di Guy Ritchie in cui ha interpretato il ruolo principale affiancato da artisti del calibro di Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston e Catherine O'Hara. Il film non è stato accolto affatto bene nonostante il cast stellare, come conferma la nostra recensione di Argylle - La super spia.