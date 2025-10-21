Netflix scommette (ancora) sui Kennedy: Michael Fassbender protagonista della serie tv

Come riportato da Variety, Netflix e Chernin Entertainment hanno dato il via libera alla produzione di una nuova serie drammatica incentrata sulle vite dell'influente famiglia Kennedy, con Michael Fassbender nel cast.

Intitolato semplicemente Kennedy, lo show sarà basato sul libro di Fredrik Logevall JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956. Fassbender interpreterà il patriarca della famiglia Kennedy, Joseph Kennedy Sr. Netflix ha già ordinato una prima stagione completa che sarà composta da otto episodi.

La notizia dell'acquisizione della serie arriva quasi due anni dopo che sempre Variety aveva riportato in esclusiva che questa era in fase di lavorazione presso la piattaforma di streaming. All'epoca, fonti avevano affermato che Netflix considerava la serie come una versione americana di The Crown che avrebbe raccontato l'ascesa della famiglia Kennedy alla ribalta della politica americana nel corso di diverse stagioni.

La famiglia Kennedy al completo

Cosa racconterà la nuova serie Netflix?

Lo show nel corso dei suoi episodi svelerà le vite private, gli amori, le rivalità e le tragedie che hanno plasmato la dinastia più iconica della storia moderna e contribuito a creare il mondo in cui viviamo oggi. A partire dagli anni '30, la prima stagione si concentrerà sull'incredibile ascesa di Joe (Fassbender) e Rose Kennedy e dei loro nove figli, tra cui il ribelle secondogenito Jack, che lotta per sfuggire all'ombra del fratello maggiore, considerato il figlio prediletto della famiglia.

Sam Shaw sarà lo showrunner e produttore esecutivo della serie. Peter Chernin, Jenno Topping e Kaitlin Dahill saranno i produttori esecutivi per Chernin Entertainment. Anche Eric Roth sarà produttore esecutivo insieme a Logevall, Lila Byock, Anya Epstein, Dustin Thomason, Thomas Vinterberg e Anna O'Malley. Vinterberg sarà anche il regista.

Questo è il secondo ruolo televisivo di primo piano che Fassbender ha interpretato negli ultimi anni. È stato infatti protagonista della serie Paramount+ The Agency, attualmente in fase di preparazione per la seconda stagione. L'attore è noto principalmente per il suo lavoro cinematografico, avendo recitato in film come 12 anni schiavo e Steve Jobs, che gli hanno fruttato due nomination all'Oscar, oltre che in Bastardi senza gloria, Shame, Frank e in diversi film delle saghe Alien e X-Men.

Jackie: la prima foto di Natalie Portman nel ruolo di Jackie Kennedy

Le recenti produzioni legate ai Kennedy, tra cinema e TV

Negli ultimi anni, la leggendaria famiglia americana è tornata al centro dell'attenzione cinematografica e televisiva attraverso diverse produzioni che ne hanno esplorato le varie generazioni e sfaccettature. Ad esempio The Kennedys, serie di History prodotta nel 2011 e con Greg Kinnear nei panni di JFK, e il più recente Jackie, biopic di Pablo Larraín incentrato sulla vedova Jacqueline interpretata da Natalie Portman.

Prossimamente, arriverà American Love Story, una serie limitata di Ryan Murphy incentrata sulla tormentata relazione tra John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, in uscita nel 2026. Parallelamente, la CNN ha prodotto la docu-serie American Prince: JFK Jr., che ricostruisce la vita del figlio dell'ex-presidente, tra l'eredità del mito, la carriera editoriale e la tragica fine in mare nel 1999.