James Bond, Jacob Elordi può essere lo 007 più giovane di sempre?

Con la fine degli impegni sul set di Dune, Villeneuve sta ora cominciando a pianificare il suo lavoro per il nuovo film di 007 e incontrando i potenziali candidati alla parte principale

Terminate le riprese di Dune 3, Denis Villeneuve è ora impegnato nella post-produzione del film che uscirà a dicembre, ma nel frattempo si sta dedicando agli impegni per il suo prossimo lavoro, il nuovo film della saga di 007 e Jacob Elordi è emerso prepotentemente tra i papabili per la parte di James Bond.

Sebbene in precedenza fosse stato riportato che il regista fosse alla ricerca di un volto nuovo e sconosciuto, il nome di Elordi, che sta circolando in queste ultime ore, non lo è affatto, anzi.

Roger Friedman, giornalista affidabile con decenni di esperienza alle spalle, ha confermato quello che era stato già riportato molti mesi fa: Elordi è tra gli attori più corteggiati per interpretare il nuovo James Bond.

Jacob Elordi in un'immagine

Elordi sarebbe il James Bond più giovane di sempre

Nelle ore scorse, Elordi, che ricordiamo ha soli 28 anni, ha ricevuto la sua prima nomination all'Oscar per Frankenstein. Sono stati anni frenetici per l'attore australiano, che ha debuttato con Euphoria della HBO e da allora ha preso il volo, lavorando con Sofia Coppola, Emerald Fennell, Paul Schrader, Guillermo del Toro e Ridley Scott.

L'articolo di Friedman, ripreso ora da Drudge, riferisce che Elordi ha avuto incontri con i produttori di Bond, Amazon/MGM e il regista Denis Villeneuve. Se ottenesse il ruolo, sarebbe il più giovane 007 di sempre, il che è in linea con le precedenti notizie secondo cui Amazon sarebbe alla ricerca di un giovane Bond per rilanciare la saga e proseguire per molto tempo.

Elordi, se dovesse essere annunciato nel ruolo, andrebbe a battere l'attuale record di George Lazemby, che quando fu ingaggiato come successore di Sean Connery, non senza diverse polemiche, aveva solo 29 anni. Purtroppo, Lazemby girò un solo film, l'acclamato Al servizio segreto di Sua Maestà, prima che i produttori richiamassero Connery.

Dune: Denis Villeneuve con Javier Bardem sul set del film, nel 2020

Cosa sappiamo del prossimo film di 007

Il progetto di Bond 26 è ufficialmente in sviluppo sotto Amazon MGM, ma non ha un titolo, non ha un protagonista annunciato e non ha una data di uscita confermata. Dopo No Time to Die la saga ripartirà con un nuovo James Bond, separato dall'era Daniel Craig, e i produttori hanno più volte ribadito di voler prendersi tempo per "fare le cose per bene", evitando scelte affrettate.

Circolano molti rumor su possibili attori e tono del reboot, ma nulla è stato confermato pubblicamente, eccetto Denis Villeneuve alla regia e Steven Knight (creatore di Peaky Blinders) alla sceneggiatura; l'unica certezza è che non arriverà a breve e che l'uscita è improbabile prima del 2027-2028, segno di una fase di ripensamento profondo del personaggio e della direzione futura della saga.