Jacob Elordi e Kendall Jenner avvistati alle Hawaii: la nuova coppia dell'anno fa sul serio?

Dimenticate Coachella e i party esclusivi di Los Angeles: l'attore del momento e la supermodella sono stati fotografati insieme in un resort esclusivo a Kaua'i. E spunta il retroscena: dietro la scintilla ci sarebbe lo zampino di Kylie Jenner.

Le voci giravano già da febbraio, ma adesso ci sono le prove (o quasi): Jacob Elordi - l'attore australiano che sta letteralmente monopolizzando i casting di Hollywood, non ultimo quello per il prossimo James Bond - e Kendall Jenner sono stati avvistati e fotografati durante una fuga romantica alle Hawaii. Le immagini, rimbalzate rapidamente sui social, li ritraggono separati ma nello stesso identico contesto sull'isola di Kaua'i: lui fermo accanto a un'auto, lei mentre si dirige verso una proprietà privata.

Dalle feste di Justin Bieber alla rottura con Olivia Jade

A lanciare i dettagli più succosi tra Jacob Elordi e Kendall Jenner è stata la bibbia del gossip americano Deuxmoi, che ha raccolto le testimonianze dei fan presenti sull'isola. La ricostruzione della vacanza sembra uscita da una commedia romantica: colazione da Nourish Hanalei, tappe fisse per il caffè mattutino, tappe strategiche in un'enoteca locale e un soggiorno blindatissimo all'esclusivo resort North Shore Preserve.

I testimoni non hanno avuto dubbi: "Sembravano davvero carini e affiatati insieme". I due sono ora rientrati a Los Angeles, pronti a riprendere i rispettivi impegni sotto i riflettori.

Il flirt non è un fulmine a ciel sereno. I primi avvistamenti ufficiali risalgono al festival di Coachella dello scorso aprile, seguiti a ruota da un resoconto del Sun che li dava per vicinissimi durante un party privato organizzato da Justin Bieber. "Kendall è al 100% il tipo di Jacob", aveva rivelato una fonte all'epoca.

L'indiscrezione ha implicitamente confermato anche la fine della storica (e altalenante) relazione tra Elordi e l'influencer Olivia Jade. Secondo quanto riportato da PEOPLE, la modella e la star di Saltburn si starebbero frequentando assiduamente da un paio di mesi per "capire dove può arrivare la cosa", approfittando del fatto che entrambi hanno passato molto tempo a Los Angeles nell'ultimo periodo per motivi di lavoro.

L'approvazione di Kylie Jenner e l'effetto Timothée

Il dettaglio più curioso di questa neonata unione riguarda però il "dietro le quinte" familiare. Fonti vicine al clan Kardashian-Jenner hanno rivelato al Daily Mail che la storia andrebbe avanti, sotto traccia, già dall'inizio di febbraio. A fare da catalizzatore sarebbe stata nientemeno che Kylie Jenner.

La sorella minore di Kendall, attualmente fidanzata con Timothée Chalamet, avrebbe incrociato Jacob Elordi diverse volte durante il circuito dei premi cinematografici all'inizio dell'anno. Rimasta colpita dai modi dell'attore, Kylie avrebbe fatto un vero e proprio "endorsement" con la sorella, convincendola che Jacob sarebbe stato l'uomo perfetto per lei e spingendola a uscirci. A giudicare dai tramonti delle Hawaii, il consiglio di famiglia ha funzionato alla perfezione.