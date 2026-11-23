Il regista ha raccontato più volte il proprio legame con la saga, nata per lui davanti ai film di Sean Connery insieme al padre. Tra i suoi capitoli preferiti figurano anche Casino Royale e Skyfall, due titoli dell'era Daniel Craig che potrebbero offrire qualche indizio sul futuro della serie.

Come si può reinventare James Bond senza perdere ciò che lo ha reso un'icona? È la domanda che accompagna ogni nuovo capitolo della saga, soprattutto quando cambia l'attore chiamato a indossare lo smoking di 007. Denis Villeneuve si trova ora davanti a questa responsabilità, con Robert Pattinson scelto come protagonista del ventiseiesimo film. Per capire quale direzione potrebbe prendere il regista, vale la pena guardare ai titoli che hanno segnato il suo rapporto con l'agente segreto.

Casino Royale e Skyfall: il lato più vulnerabile di Bond

Tra i film della saga che Villeneuve ha indicato tra i suoi preferiti c'è Casino Royale, uscito nel 2006 e primo capitolo con Daniel Craig nei panni di 007. Diretto da Martin Campbell, il film segnò una svolta rispetto alle avventure precedenti, mettendo da parte alcuni degli elementi più fantasiosi della serie per restituire un Bond fisico, imperfetto e decisamente più esposto al pericolo.

Denis Villeneuve sul set

Craig non era un agente infallibile: sanguinava, commetteva errori, soffriva e mostrava apertamente la fatica del proprio lavoro. Una scelta che contribuì a ridefinire il personaggio per il pubblico contemporaneo. Villeneuve ha raccontato di aver ritrovato più volte la saga di Bond nei momenti difficili della propria vita e ha citato proprio Casino Royale tra i suoi film preferiti in assoluto.

Un altro titolo che sembra aver lasciato il segno è Skyfall, diretto da Sam Mendes nel 2012. Qui l'azione spettacolare convive con una riflessione più intima sul rapporto tra Bond e M, interpretata da Judi Dench, e sulla sopravvivenza stessa dei servizi segreti in un mondo profondamente cambiato.

Considerati insieme, i due film suggeriscono un interesse particolare per le contraddizioni di 007. Non soltanto l'agente impeccabile in smoking, ma un uomo alle prese con il proprio passato, con le conseguenze delle sue missioni e con un mestiere che sembra diventare sempre più difficile da giustificare.

Sean Connery, il fascino e la pericolosità del Bond originale

L'altra grande influenza di Villeneuve arriva dai film con Sean Connery, che hanno accompagnato la sua infanzia. Il primo interprete cinematografico di James Bond ha costruito un modello rimasto fondamentale per tutti quelli che sono venuti dopo: sicurezza, eleganza, ironia e una certa spavalderia, unite a una pericolosità che non scompare mai dietro il sorriso.

Sean Connery in 007 Licenza di Uccidere

È un aspetto che si ritrova anche nelle dichiarazioni del regista sul tipo di agente segreto che vorrebbe portare sullo schermo. Villeneuve ha parlato di un Bond capace di conquistare una stanza con il proprio carisma, dotato di sensualità, intelligenza e umorismo, ma anche di una componente oscura. Un uomo che sa divertirsi e apprezzare i piaceri della vita, senza dimenticare di essere un assassino autorizzato a uccidere.

La combinazione tra Connery e Craig potrebbe quindi offrire una chiave di lettura interessante per il prossimo film: da una parte il fascino disinvolto e la leggerezza del Bond classico, dall'altra la tensione e la fisicità che hanno caratterizzato l'interpretazione di Craig.

Naturalmente, le preferenze cinematografiche del regista non costituiscono una dichiarazione d'intenti sul contenuto di James Bond 26. Sarebbe prematuro immaginare una semplice fusione tra due epoche della saga. Villeneuve ha già dimostrato, con lavori come Blade Runner 2049, di saper raccogliere l'eredità di un universo narrativo senza limitarsi a riprodurne le formule.

Anche in questo caso la sfida sarà trovare un equilibrio tra riconoscibilità e cambiamento. Robert Pattinson dovrà costruire una propria versione del personaggio, mentre il regista avrà il compito di restituire a Bond una personalità cinematografica capace di distinguersi dalle interpretazioni precedenti.

Una cosa, almeno, sembra emergere dai film che Denis Villeneuve ama di più: il nuovo 007 potrebbe avere il fascino classico di Connery e la complessità emotiva dell'era Craig. Non necessariamente un ritorno al passato, dunque, ma un modo per recuperare alcune delle qualità che hanno reso Bond un personaggio così resistente al passare del tempo.