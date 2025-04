James Bond: Amazon promette uno sguardo "nuovo e fresco" sull'agente segreto, al via lo sviluppo a Londra

I nuovi proprietari della licenza creativa di James Bond, Amazon MGM, hanno presenziato al CinemaCon di Las Vegas e hanno anticipato qualcosa del futuro della spia britannica più famosa dello schermo.

Dopo il tira e molla con la famiglia Broccoli, Amazon MGM ha acquisito il controllo del futuro creativo dell'universo con protagonista l'agente 007 James Bond, uno dei personaggi più iconici dello schermo.

Il futuro di James Bond secondo Amazon MGM

Courtenay Valenti e Sue Kroll hanno spiegato:"Siamo impegnati a onorare l'eredità di questo personaggio iconico, portando allo stesso tempo un nuovo capitolo fresco ed esotico al pubblico di tutto il mondo, insieme ad Amy [Pascal] e David [Heyman]".

Daniel Craig e Léa Seydoux in una scena di No Time to Die

Sul palco del Caesars Palace, hanno aggiunto:"Entrambi sono a Londra per iniziare i lavori e non hanno potuto essere qui stasera, ma vogliamo ringraziarli per quella che sappiamo sarà una collaborazione straordinaria".

La sorprendente decisione della famiglia Broccoli

Dopo anni di ferma resistenza, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli hanno preso la decisione di fare un passo indietro rispetto alla gestione creativa del franchise di James Bond, cedendo il controllo ad Amazon MGM.

La scorsa settimana, Amy Pascal e David Heyman sono stati ufficialmente incaricati di produrre il prossimo capitolo della saga dopo No Time To Die. In seguito all'acquisizione di Bond nel 2021 da 8,5 miliardi di dollari, la piattaforma ha ottenuto i diritti di distribuzione di tutti i film di James Bond ma possedeva soltanto il 50% delle quote e aveva un ruolo marginale nelle decisione operative sul franchise.

Daniel Craig in una sequenza di No Time To Die

Dopo la tormentata uscita nelle sale cinematografiche di No Time to Die, sui social e sulla stampa sono iniziate le speculazioni sull'erede di Daniel Craig nell'iconico personaggio di James Bond, in passato interpretato da altre star del cinema come Sean Connery, Roger Moore e Pierce Brosnan.