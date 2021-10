Jada Pinkett Smith parla della sua vita sessuale con Will Smith: "È una trappola"

Jada Pinkett Smith non ha paura di parlare della sua vita sessuale con Will Smith, come ha dimostrato recentemente in una conversazione con l'attrice Gwyneth Paltrow, con la quale si è aperta parlando del suo rapporto con il marito.

Gotham: Jada Pinkett Smith in una scena dell'episodio intitolato Red Hood

Mercoledì, nel suo programma Red Table Talk, la conduttrice e attrice Jada Pinkett Smith era in compagnia di sua madre Adrienne Banfield-Norris, 68 anni, e Gwyneth Paltrow per discutere di come mantenere una sana relazione con il partner e far si che si conoscano sempre i reciproci desideri. La star ha confessato le difficoltà che spesso si trova ad affrontare nel rapporto sessuale con Will Smith:

"È difficile. Quello di cui io e Will parliamo molto è il viaggio. Abbiamo iniziato questa avventura molto giovani, sai, a 22 anni. Ti aspetti sempre che il tuo partner sappia cosa desideri, specialmente quando si tratta di sesso. Si pensa 'Beh mi ami, dovresti saperlo. Se mi ami dovresti leggermi nel pensiero' In realtà è una grande trappola".

Jada Pinkett Smith e la figlia Willow Smith: "Abbiamo provato attrazione per una donna"

Gwyneth Paltrow, che sul sesso ha creato il programma Netflix Sex, Love & Goop, ha risposto: "Non è strano, però? È come se qualcuno non ti leggesse nel pensiero e ci si sente schiacciati".

Jada Pinkett Smith si è trovata d'accordo con la star di Sliding Doors, affermando di sentirsi davvero in difficoltà a volte ma ci prova, per mantenere il rapporto saldo più che può: "Schiacciata si. Dimmi di cosa hai bisogno. Dimmi cosa vuoi, e per di più, so che devo essere responsabile per fare lo stesso... ci provo davvero!"

Sebbene la moglie di Will Smith si sia aperta così tanto su Red Table Talk, ha poi insistito su Twitter sul fatto che lei e suo marito non hanno mai avuto problemi in camera da letto, anche se sappiamo che i due hanno avuto in questo articolo.