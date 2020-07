Jada Pinkett Smith ammette la relazione con August Alsina: "Io e Will Smith eravamo separati"

Jada Pinkett Smith ha ammesso di aver avuto una relazione con August Alsina aggiungendo però che in quel periodo era separata da Will Smith.

La notizia del legame tra l'attrice e il cantante r&b era emersa da un'intervista del giovane con la conduttrice radiofonica Angela Yee.

L'attrice è apparsa in un episodio di Red Table accanto al marito Will Smith e ha spiegato che quattro anni e mezzo fa era separata dal coniuge e si è avvicinata ad August: "Una delle cose che voglio chiarire è che non hai mai dato il permesso per questa relazione, solo io ero in quella situazione. Ma quello che stava cercando di comunicare August - perché si potrebbe capire come potesse percepirlo come un permesso essendo separati in modo amichevole - è che volesse chiarire che non è una persona che rovina le famiglie, perché non lo è".

Jada Pinkett Smith sostiene di aver iniziato il rapporto con Alsina perché voleva sentirsi bene e per aiutarlo a guarire, ma è finita per capire che aveva bisogno di trovare dentro di sé la felicità, lasciando il cantante che non ha più sentito. L'attrice e Will Smith sono poi tornati insieme: "Direi che abbiamo provato tutto per poter rimanere distanti, ma ci siamo resi conto che non era possibile".