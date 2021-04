Jada Pinkett Smith e la figlia Willow Smith: "Abbiamo provato attrazione per una donna"

Jada Pinkett Smith e la figlia Willow Smith in passato hanno provato attrazione per alcune donne, come hanno rivelato nell'ultimo episodio di Red Table Talk.

Jada Pinkett Smith e sua figlia Willow hanno provato attrazione per una donna, nella loro vita, senza però che vi fossero dei ulteriori coinvolgimenti. La moglie e la figlia di Will Smith lo hanno raccontato nell'ultimo episodio del loro show Red Table Talk.

Will Smith e Jada Pinkett sul red carpet degli Oscar 2014

Jada Pinkett Smith ha spiegato di essere sempre stata attratta dagli uomini, ma di aver provato lo stesso sentimento per una donna solo in due occasioni. "Mi piace stare tra le donne, ma non c'è mai stato nulla di romantico con nessuna di loro" ha rivelato l'attrice, 49 anni, nell'ultimo episodio di Red Table Talk, rilasciato mercoledì su Facebook Watch. Il commento di Jada Pinkett Smith è arrivato all'inizio dell'episodio, prima che lei e le co-conduttrici Adrienne Banfield Norris (sua madre) e Willow Smith (sua figlia) intervistassero l'attrice Niecy Nash, che ha avuto due mariti ed ora è sposata con Jessica Betts.

Prima dell'intervista Pinkett Smith ha chiesto alle due familiari se si fossero mai sentite attratte dalle donne. Banfield Norris le ha risposto affermando che non le è mai successo, aggiungendo di non essersi mai permessa di "sperimentarlo" pur ammettendo "una certa curiosità".

Per quanto riguarda Willow, la star di 20 anni ha detto: "mi è capitato di essere attratta da una donna e dire 'È così bella, ha così tanto talento'". Al commento della figlia si è accodata subito Pinkett Smith che ha voluto raccontare la sua esperienza: "Mi è capitato due volte di provare dei sentimenti ed essere attratta da una donna, mi sono infatuata, mi è successo quando avevo 20 anni".

Dopo l'intervento di Jada è intervenuta nuovamente Willow che ha ammesso "non mi sono mai innamorata di una donna ma potrebbe accadere. Prima provavo dei sentimenti molto forti nei confronti delle donne". Willow nel 2019 aveva dichiarato di essere bisessuale affermando: "Amo gli uomini e le donne allo stesso modo". Nella stessa occasione si era espressa in favore della poligamia dicendo: "Vorrei sicuramente un uomo e una donna. Mi sento che potrei essere polifedele con quelle due persone".

Jada Pinkett Smith è sposata con l'attore Will Smith dal 1997, insieme hanno avuto due figli Jaden e Willow. Nel luglio 2020, la coppia ha rivelato di aver vissuto da separati per un breve periodo e Pinkett Smith ha raccontato di aver avuto una relazione con il cantante August Alsina.