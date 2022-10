Jada Pinkett Smith scriverà un libro sul suo (complicato) matrimonio con Will Smith

La moglie di Will Smith, Jada Pinkett Smith, metterà nero su bianco tutti i momenti più difficili della sua vita: dall'educazione non convenzionale alla battaglia con l'alopecia, passando per il rapporto coniugale con la star di Hollywood.

Jada Pinkett Smith scriverà un libro di memorie, definito "senza esclusione di colpi", in cui racconterà di tutto: dal difficile rapporto coniugale con Will Smith alla battaglia contro l'alopecia fino ad arrivare all'ormai celebre schiaffo agli Oscar.

Ad annunciarlo è stato The Hollywood Reporter, riprendendo un comunicato della casa editrice, Dey Street: "Jada Pinkett Smith racconterà le lezioni apprese nel corso di un viaggio difficile ma avvincente: una corsa sulle montagne russe dagli abissi della depressione suicida alle vette della riscoperta personale e della celebrazione dell'autentico potere femminile".

Nel libro ci sarà spazio anche per la sua educazione non propriamente convenzionale in quel di Baltimora e la sua amicizia con il defunto rapper Tupac Shakur. Jada e Will Smith sono di recente stati paparazzati in pubblico dopo il fatidico incidente degli Oscar.

Will Smith, sua moglie Jada Pinkett Smith non si voleva sposare con lui: "Ho pianto prima del matrimonio"

La star di Hollywood, 53 anni, sembrava essere di ottimo umore mentre usciva dall'ingresso principale di Nobu, in seguito alla pubblicazione del video in cui si è scusato pubblicamente con Chris Rock. Smith ha condiviso il filmato sul suo Instagram alcune settimane prima, il 29 luglio, ammettendo che il suo "comportamento è stato inaccettabile".

Will Smith, lo ricordiamo, tornerà sullo schermo con Emancipation - Oltre la libertà, film Apple che secondo alcuni potrebbe anche valergli la candidatura agli Oscar.