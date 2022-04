Will Smith, sua moglie Jada Pinkett Smith non si voleva sposare con lui: "Ho pianto prima del matrimonio"

Jada Pinkett Smith, durante un episodio di Red Table Talk, ha confessato di non essersi mai voluta sposare con Will Smith, ricordando di aver pianto il giorno del suo matrimonio.

Jada Pinkett Smith si è aperta a proposito delle sue nozze, che risalgono al Capodanno del 1997, rivelando che in realtà "non voleva affatto sposarsi" con Will Smith: l'attrice di "Matrix" ha ammesso di "aver pianto prima del matrimonio" a causa della pressione a cui era stata sottoposta.

In una clip del 2018, che è riemersa a causa delle recenti polemiche relative al famigerato "entanglement" di Jada con il cantante August Alsina, la Pinkett Smith ha ricordato che sua madre la costrinse a sposare Will dopo essere rimasta incinta del loro primo figlio, Jaden, che ora ha 23 anni.

"Ero così sotto pressione, sai, essendo una giovane attrice, essendo giovane, ed ero incinta e semplicemente non sapevo cosa fare", ha dichiarato la star nel filmato tratto dalla sua serie Facebook chiamata Red Table Talk. "Non volevo farlo in verità, ma fui obbligata".

"Non volevo sposarmi", ha ribadito Jada Pinkett Smith. "Ci siamo sposati solo perché mia madre non faceva altro che piangere. Il giorno delle nozze ero così incazzata che mi misi a piangere lungo il dannato corridoio. Ho pianto per tutto il corridoio."