Will Smith e Jada Pinkett Smith: la prima apparizione pubblica dopo il fatidico schiaffo (FOTO)

Will Smith è stato avvistato con un grande sorriso stampato in faccia in compagnia di sua moglie, Jada Pinkett Smith, mentre i due stavano uscendo da un ristorante di Malibu durante la giornata di ieri: le foto della coppia sono le prime scattate in pubblico dopo il fatidico schiaffo della notte degli Oscar.

La star di Hollywood, 53 anni, sembrava essere di ottimo umore mentre usciva dall'ingresso principale di Nobu, in seguito alla pubblicazione del video in cui si è scusato pubblicamente con Chris Rock. Smith ha condiviso il filmato sul suo Instagram alcune settimane prima, il 29 luglio, ammettendo che il suo "comportamento è stato inaccettabile".

Il talentuoso attore ha indossato una semplice polo blu con colletto a punta e un paio di pantaloni eleganti di un colore simile. La star di Io sono leggenda, inoltre, ha optato per un paio di scarpe da ginnastica bianche e ha aggiunto un berretto blu scuro per proteggersi gli occhi dal sole splendente.

Anche Jada Pinkett Smith ha scelto un look casual, indossando un'elegante tuta nera, ed ha seguito suo marito al fine di allontanarsi rapidamente dal celebre ristorante, per poi dirigersi verso la loro auto al fine di non essere importunata dai fotografi e dai suoi fan.