Jacques Audiard prende le distanze da Karla Sofía Gascón: "Non ha scuse"

Il regista Jacques Audiard ha commentato le critiche rivolte a Karla Sofía Gascón dopo la scoperta di alcuni post razzisti condivisi nel corso degli anni online, rivelando come la situazione abbia rovinato l'esperienza legata al film Emilia Perez.

Nelle ultime settimane le dichiarazioni della protagonista del musical, candidato a oltre 10 premi Oscar, sono state al centro delle notizie, rischiando inoltre di rovinare la corsa verso i premi assegnati dall'Academy.

L'accusa del regista a Karla Sofía Gascón

Intervistato da Deadline, Jacques Audiard ha condiviso la sua opinione su Karla Sofía Gascón e sui post pubblicati online sottolineato: "Davvero sfortunatamente è qualcosa che sta prendendo tutto lo spazio e mi rattrista molto. Per me è davvero difficile ripensare al lavoro fatto con Karla Sofía. Alla fiducia che abbiamo condiviso, all'eccezionale atmosfera che avevamo sul set che era, infatti, basata proprio sulla fiducia. E quando hai quel tipo di rapporto e improvvisamente leggi qualcosa che ha detto quella persona, le cose sono assolutamente odiose e meritano di essere odiate, quindi ovviamente ci sono delle conseguenze su quel rapporto. Sembra quasi di cadere dentro una voragine perché quello che ha detto Karla Sofía è imperdonabile".

Gascon nel film Emilia Perez

Il regista non ha esitato a condividere la sua dura opinione sulla situazione rivelando che non ha più avuto contatti con la protagonista del suo film. Jacques ha sottolineato: "Non le ho parlato, e non ho intenzione di farlo. Lei è in un approccio auto-distruttivo con cui non posso interferire e non capisco realmente perché stia continuando. Perché si sta facendo del male? Per quale motivo? Non lo capisco e ciò che non capisco è perché stia ferendo delle persone che le erano davvero vicine".

Il filmmaker ha infatti ribadito che le dichiarazioni e i commenti compiuti negli ultimi giorni hanno un impatto anche su altre persone: "Penso alla situazione tenendo conto di come stia facendo soffrire gli altri, dell'impatto negativo sulla troupe e su tutte queste persone che hanno lavorato così duramente a questo film. Penso a me stesso, sto pensando a Zoe Saldana e Selena Gomez. Non capisco davvero perché stia continuando a farci del male".

Il regista ha quindi dichiarato: "Non la sto contattando perché ora ha bisogno di spazio per riflettere e per assumersi la responsabilità delle sue azioni".

Audiard ha ulteriormente criticato l'attrice: "Sta davvero interpretando la vittima. Parla di sé stessa come una vittima, che è qualcosa di sorprendente. Ed è come se pensasse che le parole non facciano del male".

L'impatto negativo sulla corsa agli Oscar

Zoe Saldana insieme a Karla Sofia

Il filmmaker francese ha raccontato che partecipare agli eventi per la promozione di Emilia Perez è diventata un'esperienza triste, oltre a dover ora continuamente difendere il lungometraggio. Audiard ha sottolineato: "Non sono solo in questa situazione. C'è Zoe. Voglio e continuerò a sostenerla e difenderla. Non potrei mai abbandonarla. C'è la mia straordinaria troupe che ha lavorato a questo film con fiducia ed entusiasmo. Non abbandonerò mai queste persone".