Jacob Elordi: "Per una scena in Euphoria sono davvero rimasto chiuso in una bara con un serpente"

Jacob Elordi ha svelato i retroscena della scena finale di Nate Jacobs nella terza stagione di Euphoria. L'attore ha raccontato di aver trascorso due giorni all'interno di una bara insieme a un vero serpente e ha scherzato sul fatto che Sam Levinson lo abbia richiamato sul set soltanto per torturarlo.

La terza stagione di Euphoria ha riservato un destino decisamente estremo a Nate Jacobs. Dopo essere stato inseguito per diversi episodi e sottoposto a continui pestaggi, il personaggio interpretato da Jacob Elordi vive infatti una delle sequenze più intense della serie, venendo sepolto vivo e morso da un serpente a sonagli.

"Finalmente avete pietà di Nate?"

Ospite del Jimmy Kimmel Live!, insieme al collega di Euphoria Colman Domingo, Jacob Elordi ha raccontato alcuni curiosi retroscena delle riprese, spiegando che quella scena si è rivelata molto più impegnativa del previsto.

Un ritratto di Jacob Elordi

Quando Domingo ha ricordato la sorte del personaggio, il pubblico in studio ha reagito con un coro di dispiacere. Una reazione che ha divertito Elordi, considerando quanto Nate sia stato odiato dai fan nel corso degli anni. "Grazie. Dopo otto anni passati a leggere "Al diavolo Nate", "Uccidete Nate", "Nate è uno stronzo" - sì, leggevo anche i vostri tweet - adesso improvvisamente siete tristi. Interessante."

Il cambio di atteggiamento del pubblico ha strappato più di una risata all'attore, che ha colto l'occasione per scherzare sulla parabola del suo controverso personaggio.

Elordi ha raccontato che gran parte delle riprese della stagione sono state fisicamente molto pesanti. Nella serie, Nate viene continuamente inseguito dagli uomini di un ambiguo uomo d'affari dopo il fallimento di un investimento immobiliare. "Credo che Sam mi abbia richiamato soltanto per torturarmi. Per sei settimane ho fatto praticamente solo questo: prendere botte da un gigante alto più di due metri. Ho passato tutto il tempo a correre."

L'attore si riferisce ovviamente a Sam Levinson, creatore della serie HBO, con cui ha lavorato fin dalla prima stagione.

Due giorni chiuso in una bara con un serpente vero

La scena di Nate si è rivelata una delle più complicate da girare. Elordi racconta di essere rimasto per due giorni all'interno della bara utilizzata sul set, completamente truccato e con protesi che gli impedivano perfino di vedere correttamente. "Sono rimasto chiuso dentro una bara per due giorni consecutivi, con le protesi, una lingua finta e senza riuscire praticamente a vedere. Poi Sam ha deciso di mettere anche dei serpenti dentro la bara."

Un ritratto di Jacob Elordi

In realtà il rettile utilizzato durante le riprese era un boa constrictor, trasformato in post-produzione nel velenoso serpente a sonagli visto nella serie. L'attore, però, racconta che il suo compagno di scena si è rivelato tutt'altro che minaccioso. "Aveva un carattere davvero tranquillo. Era docile, sonnolento. Credo che non avesse preso abbastanza sole... Cercavo perfino di dargli qualche colpetto per convincerlo a muoversi e fare la scena, perché avrebbe dovuto sembrare pericoloso. Invece era come un cagnolino: continuava ad arrotolarsi vicino ai miei piedi."

Nonostante Nate sia stato uno dei personaggi più controversi della televisione recente, Elordi riconosce che Euphoria ha rappresentato una svolta decisiva per la sua carriera. "Mi ha cambiato completamente la vita. È qualcosa di incredibile. Non credo riuscirò mai a comprendere davvero quanto sia stata enorme questa serie e quanto abbia fatto per me."

Rivolgendosi direttamente a Colman Domingo, ha poi sottolineato come il successo dello show abbia aperto nuove opportunità a tutto il cast. "Guardaci adesso: tu lavori con Spielberg e io sto girando un film con Ridley Scott. È pazzesco."

Il prossimo progetto di Jacob Elordi sarà infatti The Dog Stars, il nuovo film diretto da Ridley Scott, in arrivo nelle sale il 28 agosto.