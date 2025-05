Jackie Chan: "Farò le mie acrobazie finché non mi ritirerò dalle scene, cioè mai"

A 71 anni la star di Karate Kid: Legends non cede di un passo ed è in perfetta forma fisica, pronto ad affrontare le sfide acrobatiche che il cinema gli presenta.

Jackie Chan non si tira indietro. L'attore di fronte a una sfida fisica. La star hongkonghese maestro di arti marziali continua a eseguire personalmente tutte le acrobazie dei suoi film anche adesso che ha 71 anni e non ha nessuna intenzione di smettere.

"Certo, faccio sempre le mie acrobazie. È quello che sono. Non cambierà fino al giorno in cui andrò in pensione, cioè mai!" ha detto ridendo l'attore nel corso di un'intervista con Haute Living. Per Chan, "quando lo fai per 64 anni di fila, non c'è più alcuna preparazione fisica. Tutto è nel cuore e nell'anima; è la memoria muscolare."

Ovviamente, come tutti, anche il divo ha dovuto fare i conti con l'suo sempre maggiore della tecnologia nelle scene d'azione. "Ai vecchi tempi, l'unica scelta che avevamo era essere lì e saltare; tutto qui. Oggi, con i computer, gli attori possono fare qualsiasi cosa, ma manca il senso di realtà".

La star di Rush Hour ha definito il progresso "un'arma a doppio taglio", in quanto "da un lato, gli attori riescono a compiere acrobazie impossibili con l'aiuto della tecnologia, e dall'altro, il concetto di pericolo e limite si confonde e il pubblico ne diventa insensibile. Ma non incoraggio nessuno a rischiare la vita per fare acrobazie come ho fatto io; è davvero troppo pericoloso".

Jackie Chan istruisce l'allievo Ben Wang in Karate Kid: Legends

Un divo sempre più indaffarato

A breve Jackie Chan sarà nei cinema italiani a fianco di Ralph Macchio con Karate Kid: Legends, in uscita il 5 giugno, dove riprenderà il ruolo di Mr. Han. Ad agosto il divo sarà ospite del Locarno Film Festival 2025, dove riceverà il Pardo alla Carriera.

Parlando di Karate Kid: Legends, jackie Chan ha chiarito che "l'azione è davvero spettacolare, ma il film contiene anche amicizia e dedizione. Quando le persone si tengono per mano e lavorano insieme, è un miracolo. Ben Wang deve aver fatto qualcosa di giusto per meritarsi questo ruolo. Per me è un bravo ragazzo, davvero un bravo ragazzo. Impara le cose in fretta ed è sempre così umile e dedito a questo ruolo".

Alla domanda su quale consiglio darebbe al suo io più giovane nella vita reale, il divo ha risposto: "Mi direi di imparare il più possibile e di non perdere tempo. Probabilmente direi al mio io più giovane, 'Jackie, dovresti studiare l'inglese di più e non rinunciare a imparare a suonare il pianoforte!' Avrei potuto usare queste competenze per migliorare i miei film".