Jackie Chan riceverà il Pardo alla Carriera a Locarno 2025

Una delle leggende delle arti marziali sta per approdare a Locarno. Si tratta del maestro Jackie Chan, che sarà ospite del festival il 9 agosto per ritirare il Pardo alla Carriera, premio alla carriera del Locarno Film Festival 2025.

Da quasi sessant'anni uno dei volti più riconoscibili del cinema internazionale, Jackie Chan ha conquistato una schiera di fan in tutto il mondo per le sue abilità atletiche e per la sua simpatia creando quel mix unico di azione e risate che l'ha reso un'icona. Dopo il suo esordio negli anni Sessanta, nel 1978 ha raggiunto il grande successo con Il serpente all'ombra dell'aquila e Drunken Master.

La carriera di Chan dietro la macchina da presa, nelle vesti di regista di classici come Police Story (1985) o Armour of God (1986), arricchisce ulteriormente la sua immagine di artista unico ed eccentrico. Negli anni Novanta, Jackie Chan si è affermato come la star di film d'azione più popolare in Asia per poi approdare a Hollywood con la commedia Rush Hour (1998), che lo ha trasformato in una superstar globale.Il nuovo film del divo, Karate Kid: Legends, uscirà nei cinema italiani il 5 giugno.

Oscar 2017: Jackie Chan con due panda

L'omaggio a Jackie Chan

Il divo di Hong Kong riceverà il premio alla carriera del Locarno Film Festival, presentato da Ascona-Locarno Turismo, la sera di sabato 9 agosto. Durante il Festival, Jackie Chan introdurrà i film Project A (1983) e Police Story (1985), che lo vedono nel doppio ruolo di regista e interprete. Domenica 10 agosto Jackie Chan terrà una una conversazione aperta al pubblico.

Giona A. Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival, ha dichiarato: "Regista, produttore, attore, sceneggiatore, coreografo, cantante, atleta, stuntman temerario. Jackie Chan è una figura chiave del cinema asiatico di tutti i tempi, la cui influenza ha rimodellato l'immaginario contemporaneo riscrivendo le regole del cinema hollywoodiano. Fin dagli anni della China Drama Academy sotto la guida del Maestro Yu Jim-Yuen, quando lavorò da giovanissimo come stuntman nel capolavoro di King Hu A Touch of Zen, Jackie Chan ha continuamente reinventato il cinema di arti marziali e non solo. Talento comico purissimo, ha fatto sua la lezione di Buster Keaton e del cinema delle origini, dando vita a capolavori che hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo. Con una sensibilità degna del musical classico, ha creato una poetica del corpo in movimento senza precedenti. Nel cinema esiste un prima e un dopo Jackie Chan."

La 78esima edizione del Locarno Film Festival si svolgerà dal 6 al 16 agosto 2025.