"Jackass 5 sarà diverso dai film precedenti", afferma Johnny Knoxville

Johnny Knoxville ha recentemente rivelato che Jackass 5 sarà in qualche modo diverso dai precedenti capitoli de franchise, nel caso in cui il leggendario cast dovesse decidere di intraprendere una nuova avventura tra stunt e acrobazie terrificanti e, al tempo stesso, semplicemente esilaranti.

Durante una recente intervista pubblicata da Variety, a Knoxville è stato chiesto se avesse intenzione di realizzare un altro film di Jackass in futuro, al che l'attore ha confermato che nessuno ha mai detto che Jackass Forever sarebbe stato l'ultimo capitolo della saga, anche se questo è quello che pensano erroneamente molti fan delle pellicole.

Detto questo, la star ha affermato che, nel caso in cui Jackass 5 venisse realizzato, sarebbe il nuovo cast a prendere in mano le redini, al fine di dare ai veterani la possibilità di fare un passo indietro: "Non è stato mai detto che Jackass Forever sarebbe stato effettivamente l'ultimo film. Questa fake news è stata diffusa da qualche parte e le persone ci hanno creduto."

"Se continuassimo, dovremmo appoggiarci un po' di più al cast giovane, mentre il vecchio cast dovrebbe mettersi da parte, pur partecipando alle riprese del nuovo film. Io, ad esempio, dovrei mettermi da parte, perché il mio neurologo mi ha detto che non posso permettermi altre concussioni", ha concluso Johnny Knoxville.