Jackass Forever: il Dum Dum Game spiegato nella clip esclusiva

Una clip esclusiva di Jackass Forever distribuita da Eagle Pictures e Paramount mostra Johnny Knoxville spiegare il Dum Dum Game; a farne le spese sono i testicoli dei partecipanti!

Nella clip esclusiva di Jackass Forever, Johnny Knoxville recita in qualità di conduttore del Dum Dum Game, gioco in cui tre concorrenti devono rispondere in modo corretto alle sue domande, pena una violenta ciabattata al loro pene - perdonate il gioco di parole. A spiegare il gioco è Poopies, mentre Johnny Knoxville si rivolge ai concorrenti dicendo: "Avete un livello da quarta elementare alle domande difficili!".

Premere il pulsante della ciabattata inavvertitamente può provocare gravi dolori - e il team di Jackass Forever invita tutti voi a evitare di replicare queste attività pericolose in casa. Diretto da Jeff Tremaine, il titolo (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Jackass Forever) è il quarto capitolo dell'omonimo franchise, nato dalla serie televisiva creata da Johnny Knoxville , Spike Jonze e Jeff Tremaine. Dopo oltre dieci anni dall'ultimo film, questi cattivi ragazzi tornano al cinema per un'altra bizzarra crociata, ovvero una serie di scherzi comici ed esilaranti, tanto assurdi quanto pericolosi. Sarà la loro ultima scherzosa crociata o si sono ritrovati per dare il via a una nuova serie di jokes?

Jackass Forever è stato distribuito al cinema il 10 marzo 2022 da Eagle Pictures e Paramount Pictures Italia.