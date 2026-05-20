Jack Ryan: Ghost War, il punteggio su Rotten Tomatoes è il peggiore della saga

Con l'arrivo del film tratto dalla serie Prime Video, sono state pubblicate anche le prime recensioni e il risultato non è per niente soddisfacente secondo i numeri

Jack Ryan: Ghost War è approdato oggi in streaming su Prime Video e con lui anche le prime recensioni di quella che è la conclusione delle avventure del celebre analista tratto dai romanzi di John Clancy.

Ispirata ai romanzi di successo di Tom Clancy, la saga di Jack Ryan ha subito diverse trasformazioni nel corso degli anni, con vari attori che hanno dato vita al personaggio. Dopo Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck e Chris Pine, John Krasinski ha preso il testimone nella serie di Prime Video durata quattro stagioni. Dopo la conclusione della serie nel 2023, quella versione del franchise è proseguita ora con il film.

Jack Ryan: Ghost War - John Krasinski in una scena

Jack Ryan: Ghost War ha il punteggio più basso della saga

La pellicola ha debuttato con un punteggio della critica del 36% su Rotten Tomatoes, basato su 11 recensioni al momento della stesura di questo articolo. Si tratta del film con il punteggio più basso della saga di Jack Ryan e del titolo con il punteggio più basso dell'intera serie d'azione interpretata da Krasinski.

A titolo di confronto, la serie di Prime Video vanta un punteggio della critica dell'80% e un punteggio del pubblico del 74% per tutte e quattro le stagioni. Al suo minimo, durante la seconda stagione, la serie Jack Ryan ha registrato un punteggio della critica del 70%, che è nettamente superiore a quello di Jack Ryan: Ghost War.

Il nuovo film su Jack Ryan si colloca attualmente al di sotto di Jack Ryan - L'iniziazione con Chris Pine, che in precedenza occupava l'ultimo posto della classifica della saga con un deludente 55%. Il film della saga col punteggio più alto rimane Caccia a Ottobre Rosso con Alec Baldwin con un eccezionale 88%. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Jack Ryan: Ghost War.

Jack Ryan: Ghost War - John Krasinski in un frame

Un franchise al capolinea? Le recensioni di Jack Ryan: Ghost War

Nella recensione di ScreenRant, il critico Brandon Zachary ha assegnato al film un punteggio di 6 su 10. A suo avviso, si tratta di "un film d'azione ben realizzato che fatica a distinguersi".

Tra le recensioni positive c'è quella di Zinia Bandyopadhyay per Firstpost: "Il film ha i suoi momenti emozionanti, ma finisce per giocare troppo sul sicuro con la sua storia e il suo approccio". Per quanto riguarda le recensioni negative, Mark Keizer su MovieWeb afferma che, sebbene chi apprezza l'interpretazione di Krasinski di Jack Ryan si divertirà, "non c'è molto altro da spremere da questo franchise".

Cosa racconta il nuovo film del franchise

Jack Ryan: Ghost War segue il ritorno di Jack Ryan, interpretato da John Krasinski, richiamato nel mondo dello spionaggio dopo aver scoperto una serie di sospetti trasferimenti bancari collegati a una minaccia terroristica internazionale. L'ex analista della CIA si ritrova così coinvolto in una pericolosa caccia tra Europa e Medio Oriente, mentre una misteriosa organizzazione clandestina sembra conoscere ogni sua mossa. Nel corso della missione, Ryan dovrà fare i conti con tradimenti interni, vecchi fantasmi del passato e una rete di agenti deviati pronta a scatenare una nuova guerra nell'ombra.