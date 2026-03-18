Jack Ryan ritorna in azione: John Krasinski alle prese con una pericolosa missione nel trailer di Ghost War

Le missioni di Jack Ryan continueranno con il film Ghost War, il progetto targato Prime Video con star John Krasinski di cui è stato condiviso il primo trailer.

Il progetto si ispira ai romanzi di Tom Clancy e proseguirà la storia raccontata nella serie, debuttando sugli schermi nel 2026.

Cosa racconterà il film Jack Ryan: Ghost War

Il video anticipa il momento in cui Jack Ryan viene coinvolto nuovamente nel mondo dello spionaggio a causa di una missione sotto copertura internazionale che fa emergere una cospirazione mortale. Il protagonista interpretato da John Krasinski, nel film Ghost War, dovrà quindi fare i conti con degli agenti che non stanno più seguendo gli ordini, il tutto con una corsa contro il tempo.

Jack riunisce le forze con Mike November (Michael Kelly) e l'ex capo della CIA James Greer (Wendell Pierce), cercando di usare la propria esperienza contro un nemico che conosce ogni loro mossa.

Ad aiutarli, inaspettatamente, ci sarà inoltre l'agente dell'MI6 Emma Marlowe (Sienna Miller).

Jack e il suo team faranno i conti con menzogne, un passato che pensavano di essersi lasciati alle spalle, e una missione personale e alto rischio.

Chi ha realizzato il film tratto dai romanzi di Clancy

Krasinski, oltre a essere protagonista, è anche co-sceneggiatore di Jack Ryan: Ghost War insieme ad Aaron Rabin.

Alla regia è invece stato impegnato Andrew Bernstein, già impegnato dietro la macchina da presa e in veste di produttore esecutivo della seconda stagione dello show.

Nel cast ci saranno anche Betty Gabriel, McKenna Bridger, Max Beesley, Douglas Hodge e JJ Feild.

Il film è prodotto da Amazom MGM Studios, Paramount Piuctures e Skydance che hanno proseguito la loro collaborazione dopo la serie realizzata, per quattro stagioni, dal 2018 al 2023.