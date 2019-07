Jack Reacher: sarà Amazon a sviluppare la serie tv

Sarà Amazon a sviluppare la preannunciata serie tv su Jack Reacher. Amazon ha vinto l'asta dei diritti delle serie tv basata sui romanzi di Lee Child e svilupperà lo show firmato e prodotto da Nick Santora.

La saga letteraria di Lee Child su Jack Reacher ha venduto oltre 100 milioni di copie e ha avuto due adattamenti per il grande schermo che vedevano la star Tom Cruise nei panni dell'ex ufficiale dell'esercito I due film hanno incassato quasi 400 milioni.

La serie in arrivo sarà prodotta da Amazon in co-produzione con Skydance Television e Paramount Television. Lo scrittore Lee Child si occuperà della produzione esecutiva insieme a Don Granger e Christopher McQuarrie. Ancora non si hanno notizie sul possibile cast, ma di certo la serie in arrivo non vedrà di nuovo protagonista Tom Cruise, considerato troppo basso per il ruolo, come ha confermato lo stesso Lee Child.