Jack Reacher: in arrivo una serie tv senza Cruise, considerato "troppo basso" per il ruolo

Jack Reacher, il personaggio creato da Lee Child, ritornerà in azione sul piccolo schermo con una serie ideata come reboot del franchise che quindi avrà un nuovo protagonista dopo l'interpretazione di Tom Cruise.

Lo scrittore ha inoltre ammesso che i fan dei romanzo non avevano tutti i torti quando criticavano la scelta della star per il ruolo: "Cruise, nonostante tutto il suo talento, non aveva quella fisicità".

Gli appassionati delle avventure dell'ex militare avevano espresso le proprie perplessità a causa della descrizione del personaggio che comprendeva delle mani delle dimensioni simili a dei piatti da portata e un'altezza di circa 2 metri, mentre Cruise supera di poco 1 metro e settanta centimentri.

Child, che ha rivelato di aver stretto un nuovo accordo con una piattaforma di streaming, ha dichiarato: "Ho realmente apprezzato lavorare con Cruise, è un ragazzo davvero, davvero gentile. Ma alla fine i lettori hanno ragione. La statura di Reacher è davvero, davvero importante ed è una componente importante di ciò che è. L'idea è che quando Reacher entra in una stanza si diventi un po' nervosi per il primo minuto. E Cruise non possiede questa caratteristica".

Lo scrittore ha quindi aggiunto: "Quello che ho deciso di fare è che non ci saranno più film con Tom Cruise e invece porteremo la storia su Netflix o su una realtà simile che permette di realizzare progetti televisivi a lungo termine, e il progetto avrà un nuovo attore".

Lee Child ha inoltre chiesto la collaborazione dei lettori: "Voglio che chi era sconvolto per la scelta di Cruise mi aiuti partecipando alla scelta dell'interprete giusto per la serie televisiva. Faremo un reboot e inizieremo dall'inizio cercando di trovare la persona perfetta".

I film con protagonista la star di Mission: Impossible sono arrivati nelle sale nel 2012 e nel 2016, incassando rispettivamente circa 218 milioni e 162 milioni di dollari.