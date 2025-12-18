Jack Black e Paul Rudd lottano per sopravvivere nel divertente final trailer di Anaconda

Sony Pictures ha condiviso il nuovo trailer della commedia action Anaconda, in arrivo nelle sale italiane a gennaio grazie a Eagle Pictures.

Il video diffuso online regala qualche nuova esilarante sequenza del progetto che vedrà come protagonisti Jack Black e Paul Rudd.

Cosa racconterà il film

Al centro della trama di Anaconda ci sono Doug e Griff, due amici fin da quando erano ragazzini, che stanno per realizzare il sogno della loro vita: realizzare un remake del loro film preferito. Una crisi di mezza età li spinge infatti a entrare in azione, partendo per la foresta amazzonica con l'intenzione di iniziare le riprese.

La situazione prende tuttavia una svolta inaspettata e pericolosa quando entra in scena una vera creatura che potrebbe avere delle conseguenze mortali sul set, portando la troupe improvvisata a lottare per la propria sopravvivenza.

Ecco il final trailer:

Il cast di Anaconda

Jack Black, recentemente impegnato anche sul set del nuovo film di Jumanji, e Paul Rudd sono i protagonisti del film che è stato diretto da Tom Gormican, co-autore della sceneggiatura insieme a Kevin Etten. Il progetto si basa sul franchise cinematografico creato da Hans Bauer, Jim Cash e Jack Epps Jr..

Nel cast ci sono inoltre Selton Mello nel ruolo di Santiago, Thandiwe Newton che sarà Claire Simons, Steve Zahn nei panni di Kenny Trent, Daniela Melchior nel ruolo di Ana Almeida, e one Sky che interpreta di Malie McCallister.

Il final trailer conferma inoltre il cameo di Ice Cube, uno degli interpreti del film originale arrivato nelle sale nel 1997. Tra le star c'erano inoltre Jennifer Lopez, Jon Voight, e Owen Wilson.