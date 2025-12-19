Anaconda, prime reazioni al film con Jack Black e Paul Rudd: "Da morire dal ridere, la sorpresa dell'anno"

Critici divertiti dalle esilaranti gag di Jack Black e Paul Rudd nella meta-horror comedy in uscita il 5 febbraio che promette di essere la sorpresa dell'anno.

Jack Black e Paul Rudd in una scena
NOTIZIA di 19/12/2025

In Italia arriverà solo il 5 febbraio, ma nel frattempo le prime reazioni della critica a Anaconda, reboot meta horror di un cult degli anni '90 capitanato dai mattatori Jack Black e Paul Rudd, sono approdate in rete. Non tutte sono positive, ma a giudicare da quanto scritto, la maggior parte dei critici si sarebbe sbellicata dalle risate di fronte alle sorprendenti gag.

Nell'action-horror-buddy comedy interpretata anche da Steve Zahn e Thandiwe Newton, Paul Rudd interpreta la comparsa Griff, mentre Jack Black è Doug, videomaker specializzato in matrimoni. I due amici progettano di riappropriarsi della loro giovinezza viaggiando in Amazzonia per girare un remake amatoriale del film del 1997 Anaconda. L'intera impresa si trasforma in una sorta di meta-reboot quando un'anaconda gigante emerge davvero, costringendo i due amici a lottare per sopravvivere.

Le reazioni della critica

Il critico Peter Gray ha scritto su X che si tratta di "uno dei film più divertenti dell'anno", aggiungendo: "Spiritualmente in linea con TROPIC THUNDER, questa è una vera e propria lettera d'amore per gli appassionati di cinema. Black & Rudd sono dinamite, Selton Mello è il migliore in assoluto. Restate seduti fino ai titoli di coda!"

Il giornalista e critico Hunter Bolding ha scritto: "Anaconda è senza dubbio il film più sorprendente dell'anno per me. Fa morire dal ridere, in qualche modo contiene Easter egg tratti dalla serie degli Anaconda ed è anche emozionante. Non ridevo così tanto al cinema da un bel po'".

Meno entusiasta, ma comunque positivo il giudizio di HoloFiles: "ANACONDA non sfrutta al meglio la sua meta-premessa creativa, ma è comunque molto divertente, con tanto umorismo autoreferenziale e scene buffe. Paul Rudd e Jack Black sono esilaranti, ma Steve Zahn ruba la scena in continuazione. Alcuni colpi di scena e sorprese divertenti".

Andre Saint-Albin ha scritto: "Jack Black, Paul Rudd, Steve Zahn e Thandiwe Newton hanno una chimica pazzesca, sembrano un gruppo di vecchi amici in modalità caos totale, e il cast è impeccabile. La parte migliore? Alcune fantastiche sorprese che trailer e spot hanno saggiamente tenuto segrete! Se cercate un film divertente durante le feste, Anaconda fa al caso vostro. Andate a vederlo!"

Jack Black svela il cast del reboot di Anaconda con un video musicale Jack Black svela il cast del reboot di Anaconda con un video musicale

Di seguito altre reazioni.

