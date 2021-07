Italia-Spagna: Sharon Stone festeggia la vittoria degli azzurri: "Andiamo in finale"

Sharon Stone tifa Italia e su Twitter celebra la vittoria degli azzurri dopo Italia-Spagna, in attesa della finale agli Europei 2021.

Nella sua pagina ufficiale di Twitter Sharon ha scritto: "Congratulazioni all'Italia del calcio" e poi ha aggiunto "Andiamo in finale". Poche parole che hanno scatenato l'entusiasmo dei tifosi azzurri e dei tantissimi ammiratori dell'attrice di Basic Instinct che si sono precipitatati a commentare il post ringraziando l'attrice per il suo sostegno.

In più occasioni Sharon Stone ha ammesso di avere un legame speciale con l'Italia, visto che ha trascorso un lungo periodo nel nostro Paese e conosce anche qualche parola della nostra lingua. Di recente l'attrice ha pubblicato la sua prima autobiografia, Il bello di vivere due volte, nella quale ha raccontato le sue esperienze nel mondo del cinema ma anche dei gravi problemi di salute che hanno messo un freno alla sua carriera di attrice.

