Sharon Stone da Fabio Fazio parla anche in italiano: "Posso avere un bicchiere di vino rosso?" (VIDEO)

Sharon Stone è stata l'ospite d'onore nel salotto TV di Fabio Fazio domenica 16 maggio e proprio a Che tempo che fa la star americana ha voluto provare a parlare in italiano ancora una volta, in ricordo dei bei tempi andati.

Perchè Sharon Stone, come racconta anche il conduttore (nel video in alto estratto dall'intervista), ha cominciato la carriera nel mondo dello spettacolo e dintorni come modella e in quella fase della sua vita ha vissuto per un breve periodo anche a Milano.

Interrogata su quella parentesi del proprio passato, la diva ha ammesso di ricordare con grande piacere quei mesi trascorsi nel capoluogo meneghino, dove aveva anche imparato un po' di italiano.

Sharon Stone è capace di ordinare nei ristoranti italiani e di conversare con i suoi amici che vivono nel nostro Paese senza dover ricorrere all'inglese, ma è soprattutto ed evidentemente in grado di "ordinare un bicchiere di vino rosso", come gli spettatori di Rai3 hanno sentito dire direttamente dalla sua voce.

La diva di Basic Instinct, nel corso dell'intervista, non ha certo risparmiato complimenti al nostro Paese: "Adoro l'Italia e mi piacciono tantissimo gli italiani, particolarmente mi piace il calore e la gentilezza degli italiani [...] Penso che gli italiani cerchino sempre di fare uno sforzo per garantire la cura e la prosperità non soltanto per il popolo italiano ma molto di più per gli immigrati che vengono da tanti Paesi. Ho avuto la fantastica opportunità di lavorare con Betty Williams, premio Nobel per la Pace, che ci ha aiutato a finanziare e a costruire la Città della Pace e questa è stata un'esperienza incredibile. Poi ho lavorato anche con Andrea Bocelli e con la sua Fondazione perché abbiamo cercato di sollevare le persone dalla tragedia del terremoto. Insomma, ho lavorato per tantissime persone fantastiche in Italia".

The New Pope: uno scatto di Sharon Stone e John Malkovich

Parlando del Belpaese, Sharon Stone non ha potuto poi fare a meno di menzionare colui di cui si è definita una vera e propria fan: Papa Francesco. "Credo davvero che questo Papa abbia voluto includere tutti quanti, non soltanto alcuni e non soltanto i cattolici. Penso stia cercando di fare il proprio meglio per il maggior numero di persone possibili, per fare del bene. Io ho avuto un'opportunità fantastica di lavorare con il Papa su una raccolta fondi per creare ospedali nel Sud Sudan. Quello è stato davvero entusiasmante. Tutte le volte che ho l'opportunità di creare strutture sanitarie attraverso raccolte fondi, che sia con il Vaticano o con la Croce Rossa che è molto attiva in Italia, io mi sento orgogliosa".

L'intervista completa a Sharon Stone è visibile su RaiPlay, il portale streaming della RAI, nella sezione RePlay o in quella dedicata a Che tempo che fa.