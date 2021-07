Spagna-Italia, Raffaella Carrà "scalda" la nazionale con A far l'amore comincia tu (VIDEO)

Prima di Spagna-Italia, la nazionale italiana ha reso omaggio a Raffaella Carrà nello stadio di Wembley a Londra: 'A far l'amore comincia tu' è stata suonata nello stadio inglese durante l'allenamento degli azzurri e ha fatto da viatico alla vittoria dell'Italia contro la nazionale Iberica.

Ieri pomeriggio la FIGC aveva comunicato di aver ottenuto il permesso di inserire nella playlist della UEFA un brano della Regina della TV scomparsa ieri. " Prima di Italia-Spagna, la sua partita, vogliamo ricordarla con allegria, ascoltando insieme la sua musica carica di energia", ha dichiarato Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana.

Così la semifinale di Euro 2020 si è aperta sulle note di 'A far l'amore comincia tu', i 10mila italiani residenti nel Regno Unito presenti allo stadio hanno cantato e ballato dedicando a Raffaella Carrà un caloroso applauso. Agli italiani si sono uniti anche i tifosi spagnoli, come sappiamo la cantante era amatissima nella penisola iberica, dove si era affermata sia come cantante che come presentatrice.

Le emozioni per gli italiani sugli spalti sono continuate con l'incontro tra Italia e Spagna che ha visto gli azzurri affermarsi solo dopo i calci di rigore. La nostra nazionale giocherà la finale dell'11 luglio contro la vincente tra Inghilterra e Danimarca.