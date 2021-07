Italia Inghilterra: Roberto Mancini come Braveheart sulla cover del giornale scozzese (FOTO)

In attesa di Italia Inghilterra, Roberto Mancini appare sulla copertina di The National: il giornale scozzese indipendentista indica nell'allenatore degli azzurri il loro 'salvatore'.

Alla vigilia di Italia Inghilterra, gara finale degli Europei 2021, il giornale scozzese The National ha dedicato la sua cover a Roberto Mancini che per l'occasione è diventato il protagonista di Braveheart. Il giornale indipendentista tifa apertamente per gli azzurri e indica nell'allenatore Mancini "il salvatore".

Mancano poche ore alla finalissima degli Europei 2021 e l'hype per il match tra Italia e Inghilterra è ormai alle stelle. La gara porrà fine ad un viaggio iniziato un mese fa, fatto di tanti momenti di gioia ma anche di polemiche e attimi drammatici, basti pensare a quanto accaduto a Christian Eriksen nella prima gara della Danimarca. Adesso, però, tutta l'attenzione è rivolta allo stadio di Wembley, dove domani l'Italia tenterà di centrare un successo che manca ormai dal 1968. L'Inghilterra, dal canto suo, non è mai andata così avanti in un campionato europeo ed una finale così prestigiosa manca addirittura dal 1966, l'anno in cui vinse il suo unico mondiale.

Dopo che Italia ed Inghilterra hanno vinto le loro rispettive semifinali contro Spagna e Danimarca, tanti rappresentanti degli altri paesi europei hanno manifestato il proprio sostegno a favore di una delle due squadre. A far sorridere, nelle ultime ore, è stato ad esempio il The National: il quotidiano indipendentista scozzese ha infatti dedicato la sua prima pagina odierna all'Italia ed in particolare al ct Roberto Mancini che, per l'occasione, è diventato William Wallace, il protagonista di Braveheart - cuore impavido. "Salvaci Roberto, sei la nostra speranza finale", si legge sulla cover del giornale. Il sottotitolo, poi, recita: "Non possiamo tollerare altri 55 anni di loro (i britannici, ndr) che ci sbattono in faccia la loro vittoria".

Insomma, una vera e propria gufata ricca di originalità. La Scozia ha scelto da che parte stare domenica sera, per ovvie ragioni politiche, sociali e storiche. E l'allenatore italiano Roberto Mancini è ora visto come l'ultima speranza per evitare le prese in giro e l'autocelebrazione dei "vicini di casa".

Ricordiamo che negli scorsi giorni anche Sharon Stone ha espresso tutto il proprio sostegno alla nazionale italiana di calcio. "Congratulazioni Italia! Andiamo in finale!", si legge nel tweet condiviso dall'attrice subito dopo il rigore vincente tirato da Jorginho. Poche parole che hanno scatenato l'entusiasmo dei tifosi azzurri e dei tantissimi ammiratori della di Basic Instinct che si sono precipitatati a commentare il post ringraziando l'attrice per il suo supporto.