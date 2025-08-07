It: Welcome to Derry, svelato il look di Pennywise nella nuova serie prequel di HBO Max

Il mondo di It si espande con l'attesa serie It: Welcome to Derry, prequel dei film di successo diretti da Andy Muschietti. In arrivo il prossimo ottobre su HBO Max, lo show riporterà in scena Pennywise, interpretato nuovamente da Bill Skarsgård, e ci condurrà alle origini dell'orrore nella cittadina maledetta di Derry. E proprio in queste ore è arrivato un indizio visivo tanto atteso: una nuova statuetta da collezione che anticipa l'aspetto inquietante del celebre clown nella nuova incarnazione televisiva.

I due trailer già rilasciati hanno mantenuto il look di Pennywise in gran parte nascosto, la nuova statuetta realizzata da McFarlane Toys offre un primo sguardo dettagliato alla creatura demoniaca. La figure raffigura il personaggio con un costume aggiornato, ma fedele al design iconico dei film del 2017 e 2019. Una scelta che conferma la continuità visiva tra la trilogia cinematografica e la nuova serie prequel.

Welcome to Derry racconterà le origini dell'incubo

It: Welcome to Derry sarà ambientata negli anni '60 e approfondirà gli eventi che precedono quelli narrati nei due film diretti da Muschietti. A sviluppare la serie sono Andy e Barbara Muschietti insieme a Jason Fuchs, con Fuchs e Brad Caleb Kane nel ruolo di showrunner.

L'obiettivo, secondo quanto dichiarato dai creatori, è raccontare gli intermezzi del romanzo originale di Stephen King, quelli ricostruiti attraverso le interviste di Mike Hanlon agli anziani di Derry. Un'operazione che mira ad arricchire il mito di It, aggiungendo nuove sfumature alla storia originale.

Cast ricco e ritorni eccellenti, a partire da Bill Skarsgård

Il cast della serie vedrà Bill Skarsgård riprendere il ruolo che lo ha reso iconico, ma sarà affiancato da nuovi personaggi interpretati da Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, Stephen Rider, Madeleine Stowe, James Remar e Rudy Mancuso. Il team produttivo comprende anche Roy Lee, Dan Lin, Shelley Meals e David Coatsworth, con la supervisione creativa dei fratelli Muschietti.

IT: Welcome To Derry, un gruppo di giovani interpreti in una scena

I temi centrali di It: Welcome to Derry ricalcano quelli già presenti nei film: amicizia, lutto, identità e il potere della coesione contro la paura. Ma ci sarà anche spazio per riflessioni più attuali, come l'uso della paura come strumento di manipolazione sociale. In un contesto storico più distante, la serie cercherà di riflettere sulle radici profonde del male, mantenendo però il tono cupo e disturbante tipico dell'universo narrativo di King.

It: Welcome to Derry debutterà su HBO Max nell'ottobre 2025 e sarà composta da nove episodi. Il primo episodio sarà diretto da Andy Muschietti in persona, a conferma dell'importanza che il regista attribuisce al progetto, considerato un tassello fondamentale per completare la sua visione del mito di It.