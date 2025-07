It: Welcome to Derry, l'origine del terrore di Pennywise svelata nel nuovo teaser

Il San Diego Comic-Con appena conclusosi ci ha regalato un nuovo inquietante teaser della serie prequel It: Welcome to Derry che anticipa la presenza di una forza sinistra e demoniaca nella cittadina, mentre alcuni ragazzini iniziano a sparire.

Il teaser si concentra principalmente su una giovane donna nera, interpretata da Taylour Paige, che si è appena trasferita a Derry con il marito quando iniziano a verificarsi le misteriose sparizioni. Pennywise, interpretato da Bill Skarsgård, non compare fino al finale del teaser, ma la sua presenza si fa sentire nel corso di tutto il promo.

Di cosa parlerà la serie prequel

Ambientato nell'universo di Stephen King, It: Welcome to Derry amplia il focus in due parti del regista Andy Muschietti, che ha incassato complessivamente 1,17 miliardi di dollari in tutto il mondo, esplorando le origini del clown Pennywise.

Sviluppata per la televisione da Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Jason Fuchs, la serie composta da 9 episodi debutterà su HBO e su HBO Max, e in Italia su Sky e NOW, a ottobre. Andy Muschietti compare in veste di regista di diversi episodi dello show interpretato da Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso e Bill Skarsgård che fa ritorno nel ruolo di Pennywise.

Bill Skarsgard di nuovo nei panni di Pennywise

Perché Bill Skarsgård ha accettato di fare ritorno nel ruolo di Pennywise?

Descrivendo la serie in arrivo in autunno come "piuttosto hardcore", Bill Skarsgård ha ammesso di aver avuto dubbi sul ritorno nei panni del suo personaggio più riconoscibile.

"Sentivo di aver chiuso con quella storia, in un certo senso. Anche perché stavo girando Nosferatu, stavo interpretando Orlock, e mi dicevo 'Questo è il chiodo nella bara dei miei ruoli da mostro'", ha spiegato. "Quindi sentivo di esserne uscito e volevo fare cose diverse. Poi le cose sono cambiate. Barbara ed Andy Muschietti sono entrati nel progetto. Li adoro, sono amici intimi, quasi una famiglia per me. Sono il padrino di loro figlio. Così ho detto 'Ok, riportiamolo indietro'".