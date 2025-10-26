IT: Welcome to Derry, il cast della serie prequel consiglia i film per Halloween

La storia prequel dei due film di IT è pronta a sbarcare su Sky e NOW Tv domani con l'episodio pilota diretto da Andy Muschietti e scritto da Jason Fuchs.

Tratta dal romanzo IT di Stephen King, la serie racconterà gli eventi accaduti prima della storia portata sullo schermo da Muschietti in IT (2017) e IT - Capitolo Due (2019).

I consigli del cast di IT: Welcome to Derry per Halloween

In occasione dell'intervista realizzata dal nostro Andrea Bedeschi, il cast della serie ha rivelato le proprie preferenze cinematografiche per l'imminente serata di Halloween.

Andy Muschietti ha sottolineato: "Viviamo in America da un po' di anni ormai ma dentro di noi restiamo profondamente argentini e questa celebrazione non ha lo stesso significato per noi. Guardiamo gli horror tutto l'anno! Ma capisco bene l'eccitazione per ottobre e Halloween. La supportiamo!".

Barbara Muschietti però confessa: "Guardiamo un sacco di horror italiani. Dario Argento è qualcosa che amiamo!". Chris Chalk invece consiglia titoli conosciuti e una sorpresa cult: "I preferiti della stagione: The Strangers, Blair Witch Project. Poi una commedia: Il principe cerca moglie! Ma non colpisce più come una volta. Ma c'è sempre una commedia. Oh, e mia moglie [guarda] sempre Nightmare Before Christmas. Quando comincia la stagione è sempre in tv".

Stephen Rider ha svelato le sue preferenze: "Per me Freddy Krueger, qualsiasi cosa. Amo The Conjuring! Non ho ancora visto Weapons ma ho sentito che è grandioso" prima di ricordare anche I peccatori di Ryan Coogler. Meno audace in tema horror è Taylour Paige: "Ho paura, arrivo al massimo a Hocus Pocus. Sono più da Tutti insieme appassionatamente, Eva contro Eva, 8 e ½, i film calorosi. Niente horror per me!".

La storia di IT: Welcome to Derry

Ambientata nel 1962, nella cittadina di Derry, nel Maine, IT: Welcome to Derry racconta la storia di quattro ragazzini che si mettono alla ricerca di un loro amico improvvisamente scomparso. Qualche mese dopo, in città arriva il maggiore Leroy Hanlon, e mentre aspetta l'arrivo di sua moglie Charlotte e di suo figlio Will, in città accadono delle cose davvero inquietanti.

Il cast è composto da Jovan Adepo, Taylour Paige, Chris Chalk, Stephen Rider, James Remar e Bill Skarsgård nel ruolo di Pennywise.