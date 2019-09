It, Jessica Chastain e James McAvoy: "Un supercut da 6 ore? Lo faremmo!"

Jessica Chastain e James McAvoy, tra i protagonisti di It: Capitolo 2, sembrano già entusiasti all'idea di realizzare un supercut di It.

It potrebbe tornare al cinema con un supercut da 6 ore, e con Jessica Chastain e James McAvoy che, al microfono della nostra Valentina Ariete, hanno praticamente dichiarato la loro totale disponibilità per Andres Muschietti (l'intervista completa ai due attori prossimamente su Movieplayer.it).

Con It: Capitolo 2 (qui la nostra recensione del film ispirato all'opera di Stephen King) praticamente arrivato in sala - a partire da domani, 5 settembre -, il regista Andres Muschietti ha espresso la volontà di realizzare un supercut con materiale sia nuovo sia escluso al montaggio di entrambi i film. Lo scopo? Far felici gli amanti del libro di King, con una narrazione molto più vicina a quella originale e con un finale diverso da quello scelto da Warner Bros.

Per il nuovo video di durata maxi saranno naturalmente necessarie riprese aggiuntive, ma due presenze sono già praticamente sicure: quella di Jessica Chastain e James McAvoy, entrambi presenti in It: Capitolo 2 come membri del club dei perdenti ormai adulti. Durante l'intervista con Movieplayer.it, Jessica Chastain ha dichiarato: "Sì, girerei scene aggiuntive con Andy, dipende di che scene stiamo parlando, ma lo farei di sicuro". Non s'è lasciato dire due volte neppure un entusiasta James McAvoy: "Lo farei anche io. Ho amato molto questo film, credo che lo abbia realizzato in modo brillante, quando finisce non ti rendi conto di essere stato seduto per tutto quel tempo. Io vedrei volentieri un epico montaggio di sei ore". Muschietti può stare tranquillo insomma: non ha soltanto i primi due interpreti a disposizione, ma anche i primi due spettatori.