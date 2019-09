It: Capitolo 2, in arrivo un supercut da 6 ore?

It: Capitolo 2 potrebbe presto confluire in un supercut da 6 ore che lo vedrebbe direttamente legato al film precedente del 2017: Andy Muschietti ne aveva già parlato in diverse occasioni, e l'ha fatto ancora con la nostra Valentina Ariete, durante un'intervista che potrete presto leggere integralmente qui su Movieplayer.it.

Certo, il secondo capitolo tratto da Stephen King (qui la nostra recensione di It: Capitolo 2) non è ancora arrivato nelle sale, e il regista Andres Muschietti sembra categorico quando dice che: "È troppo presto per parlarne, voglio concentrarmi su It: Capitolo 2, voglio che sia un'esperienza". Anche se subito dopo aggiunge: "Certamente vorrei che le persone lo ricollegassero al capitolo uno. Il futuro molto probabilmente porterà diverse esperienze che riguardano questa storia, ma per ora godiamoci It: Capitolo 2", confermando dunque la volontà già espressa in precedenza di realizzare l'ormai famoso supercut con materiale sia nuovo sia escluso al montaggio di entrambi i film. Lo scopo? Far felici gli amanti del libro di King, con una narrazione molto più vicina a quella originale e con un finale diverso da quello scelto da Warner Bros.

In questo nuovo capitolo della saga horror il male sembra essere risorto nella città di Derry. Sono passati 27 anni dagli eventi narrati nel primo film e Mike, ormai adulto, dopo essere venuto a conoscenza di alcuni recenti omicidi, decide di richiamare i membri del Club dei Perdenti per sconfiggere il terrificante clown, Pennywise. Il gruppo però non è più lo stesso, i protagonisti sono cresciuti, hanno dimenticato l'orrore che li aveva colpiti ed il legame della loro amicizia è, in parte, andato perduto. Il Club dei Perdenti dovrà trovare una strategia per eliminare definitivamente la malefica creatura.

Nel cast di It: Capitolo 2 ci saranno Bill Skarsgård, che vestirà ancora una volta i panni di Pennywise, James McAvoy, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone e Andy Bean saranno il gruppo dei perdenti in versione adulta, insieme ovviamente a Jessica Chastain.

Il film arriverà nelle sale italiane domani, 5 settembre.