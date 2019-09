It: l'horror dei record arriva su Infinity anche in 4K!

In vista dell'uscita nelle sale di It: Capitolo Due, su Infinity è disponibile It, l'horror tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King, anche in 4K!

Su Infinity arriva in streaming It, l'horror dei record di Andres Muschietti col terribile Pennywise, che sta per tornare nei cinema con l'atteso sequel.

Nelle sale italiane dal 5 settembre, It: Capitolo 2 è il sequel del grande successo di critica e box office del 2017 It che, ridefinendo e trascendendo il genere, è diventato parte del nostro immaginario collettivo, nonché il film horror dai più alti incassi di tutti i tempi. Poiché ogni 27 anni il male torna a manifestarsi nella cittadina di Derry, nel Maine, It - Capitolo Due riunisce i personaggi diventati adulti e che da tempo hanno intrapreso strade diverse, a distanza di trent'anni dagli eventi del primo film.

Per non arrivare impreparati al cinema, su Infinity è disponibile It, anche in 4K, thriller horror diretto da Andrés Muschietti e tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King pubblicato per la prima volta nel 1986, che da decenni terrorizza generazioni di lettori.

It: Capitolo 2 "Farà molta più paura del primo film" secondo Warner Bros

Il film racconta la storia di sette giovani emarginati di Derry, Maine, che si autodefiniscono il Club dei Perdenti. Ognuno di loro è stato escluso dalla società ed è bersaglio di un branco di bulli del posto... e tutti quanti hanno visto materializzarsi le proprie paure inconsce sotto forma di un antico predatore muta forma, che non possono fare altro che chiamare "It".

Da quando esiste la loro città, Derry è terreno di caccia di questa entità, che emerge dalle fognature ogni 27 anni per cibarsi del terrore che scatena nelle prede che ha scelto: i bambini di Derry. Facendo gruppo durante un'estate orribile ma esaltante, i Perdenti si compattano per riuscire a sconfiggere le proprie paure e fermare la serie di omicidi iniziata durante una giornata di pioggia, quando un bambino, nel tentativo di recuperare la sua barchetta di carta, viene risucchiato all'interno di un tombino... finendo dritto tra le braccia di Pennywise il Clown.