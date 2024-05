It, Bill Skarsgård contro Warner che diffuse la foto di Pennywise: "I fan su internet mi hanno massacrato"

Bill Skarsgård ha dovuto affrontare la pioggia di critiche dei fan di Stephen King per colpa della strategia di marketing di Warner Bros. nei confronti del nuovo It. Lo studio ha, infatti, diffuso troppo presto la prima immagine della sua versione di Pennywise, innescando la reazione dei fan.

Pennywise è stato portato sullo schermo per la prima volta da Tim Curry in un film TV in due parti del 1990. La Warner Bros. ha realizzato l'adattamento cinematografico del romanzo di Stephen King in due film, il primo uscito nel 2017.

Bill Skarsgård ha spiegato a Esquire che la diffusione della prima foto del suo personaggio prima che lui iniziasse le riprese lo ha sconvolto. La foto è stata diffusa nel 2016, prima che iniziasse le riprese.

"Hanno fatto una cosa meschina", ha detto l'attore, riferendosi alla tattica di marketing dello studio che ha scatenato una reazione online al suo casting. "Ero così incredibilmente nervoso all'idea di iniziare questo lavoro, e poi Internet ha così tante opinioni odiose."

IT: Bill Skarsgard è Pennywise in una foto scattata sul set

Il giudizio impietoso del pubblico del web

Bill Skarsgård è arrivato perfino a chiedersi chi glielo avesse fatto fare ad accettare il ruolo del popolare clown horror, soprattutto quando Tilda Swinton era stata contattata per interpretare Pennywise.

"Quando hai ventisei anni, non ti senti affatto giovane, ma ora, ripensandoci, ero un ragazzino", ha detto. "Ero ancora in una fase preliminare della mia carriera, era presto per affrontare un ruolo su cui erano riposte così tante aspettative."

Ciò che non uccide fortifica. Così il confronto con le critiche dei fan lo ha portato a raggiungere una nuova comprensione di sé come attore: "Puoi fare questa performance solo per compiacere te stesso", ha detto Skarsgård. "Ha sbloccato qualcosa in me e mi ha dato la sicurezza di poter affrontare qualsiasi sfida. Almeno, oggi è così che mi sento quando accetto questo tipo di ruoli".

Tutto è bene quel che finisce bene. I due capitoli di It con Bill Skarsgård alla fine hanno avuto un successo tale da spingere Warner Bros. a mettere in cantiere una serie prequel, Welcome to Derry, che racconterà le origini di Pennywise, ma ancora non è chiaro se Skarsgård riprenderà il ruolo del clown malefico o passerà il testimone a un altro interprete.